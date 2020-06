Bude mi dvacet, tak proč bych byl nervózní, říká ligový objev z Ukrajiny

Bez pěti centimetrů dva metry vysoký stoper poprvé nastoupil ve 26. kole, kdy Dynamo hrálo na hřišti Bohemians. Za stavu 2:0 pro domácí byl vyloučený budějovický kapitán Tomáš Sivok a Talovierov vystřídal útočníka Ledeckého. Pět minut po jeho příchodu sice Pražané skórovali, nadějný zadák ale s přehledem odehrál zbytek utkání a asistoval u jedné z branek svého týmu.

„Brzy mi bude dvacet let, tak není důvod být nervózní. Těšil jsem se a byl jsem rád, že jsem mohl jít na hřiště. Před zápasem je každý fotbalista napjatý. Ale opakuji si, že je zbytečné se bát. Když člověk udělá chybu, tak si musí říct, aby hrál dál. Jinak to bude pro něj jen horší,“ uvědomuje si.

Talovierov dostal od trenérů šanci i v následujícím utkání s Olomoucí, kdy přispěl k výhře 2:0. Obrana Jihočechů pak neinkasovala ani při remíze v Karviné, kde už po vyloučení mohl hrát Sivok, ale trenéři vsadili na mládí. „Dvě nuly jsou skvělé. Zápasy se nám povedly. Navíc chytá Drobas, to se hraje vždycky líp,“ těší se z jistoty v brance, v níž stojí zkušený Jaroslav Drobný.

Ligovému tempu se Talovierov přizpůsobil brzy. „Všechno je rychlejší. Ale za poločas na Bohemce jsem si zvykl a už se cítím daleko lépe. Ze začátku jsem hrál na jistotu, snažil se vyhrávat souboje a nic nezkazit. Ale postupem času se cítím líp a líp,“ zdůrazňuje.

Ukrajinský mladík (vlevo) v utkání proti Olomouci.

Za jeho rozletem stojí i budějovický kapitán Sivok, který se mladému obránci snaží předávat vlastní zkušenosti. „Neustále spolu mluvíme. On mi říká, jaké dělám chyby, co jsem zahrál dobře. To je důležité a díky tomu mohu být stále lepší. Moc si toho vážím,“ líčí plynulou češtinou ukrajinský fotbalista.

V českém jazyce zaznamenává podobné zlepšení jako na hřišti. Není to tak dávno, co komunikoval raději anglicky. „První čtyři měsíce byly těžké. Ale naučil jsem se česky a všemu rozumím. Když mluvím, tak sice možná dělám nějaké chyby, ale každý ví, co chci říct. Proto se v kabině nebojím mluvit. I když se bavíme s naším chorvatským brankářem Ivanem Sušakem, tak chci jen česky, ať se to naučíme,“ popisuje.

Talovierovovi se zalíbil i český humor. „Mám to rád, v kabině je to samá sranda. Nejvíc se směju při vtipech Iva Táborského. Celkově se mi v Budějovicích líbí, i když jsem tu teď sám,“ přitakává.

Do Budějovic se dostal před dvěma lety, kdy naskočil do staršího dorostu. „Hrál jsem na Ukrajině a manažer mi nabídl testy v budějovickém dorostu. Chtěl jsem hrát v Evropě, tak jsem to zkusil. Byl to dobrý krok. Brzy jsem začal trénovat i s áčkem Dynama,“ uvádí.

České Budějovice vs. Teplice Online reportáž ve středu od 18 hodin

Před začátkem aktuální sezony zamířil na hostování do B týmu pražské Sparty, kde zářil ve třetí lize. Pak se vrátil na jih Čech. „Nejvíc mi pomohl poslední měsíc, kdy jsem trénoval s áčkem Sparty. Není špatné hrát třetí ligu, ale chtěl jsem jít zpátky do Dynama, abych trenéry přesvědčil, že na první ligu mám. A teď budu makat ještě víc, abych dostal další šance,“ ujišťuje.

Na dresu nosí přezdívku Max a ani v kabině mu nikdo jinak neřekne. Talentovaný stoper má v kariéře smělý cíl. „Chtěl bych vyhrát Ligu mistrů. Nemám žádný vysněný tým, ale chtěl bych dosáhnout na velký týmový úspěch,“ tvrdí.

Nyní se ale soustředí na závěr této ligové sezony. Dynamo už dnes od 18 hodin hostí Teplice. „Chceme se ještě pokusit uhrát šestku. Věřím, že dvakrát vyhrajeme a dostaneme se do první skupiny,“ doufá.