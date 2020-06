Ba Loua dál čeká na první gól. Potřebuju být agresivnější a zlepšit střelbu

„V tabulce nás přeskočil Zlín, ale i když Budějovice potvrdily svou kvalitu, byli jsme lepší. Chtělo to jenom ten gól,“ povzdechl si karvinský trenér Juraj Jarábek.



„Odehráli jsme dobrý zápas, měli několik šancí, ale bohužel žádnou neproměnili,“ řekl Adriel Ba Loua, který ztroskotával na brankáři Jaroslavu Drobném.

Souhrn 28. ligového kola

„Jejich gólman je velice dobrý, má hodně zkušeností, vždycky byl u balonu. Možná jsem měl střílet víc do stran, ale neměl jsem moc času pořádně se podívat.“



Co musí změnit, aby začal dávat góly?

„Střílet góly je moje úloha, ale potřebuju být víc agresivní a zlepšit střelbu,“ odpověděl ofenzivní hráč z Pobřeží slonoviny, který v této sezoně na gól čeká. „Někdy dávám až moc přednost nahrávkám, což se mi kolikrát líbí více. Ale je fakt, že dneska jsem měl několik dobrých příležitostí. Aspoň jednu jsem měl využít.“ Ostatně Ba Loua je nejlepším ligovým nahrávačem.

„Je to nadstandardní hráč, ale má své problémy,“ uvedl trenér Jarábek. „Nějaký jeho gól bychom už potřebovali, to je fakt. Pomůže mu jen individuální trénink zakončení, stále mu chybí větší razance, aby balon prošel do branky. Nicméně svým výkonem jde po svém zranění nahoru.“