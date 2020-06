Karvinský Hanousek: Nejlepší by bylo přeskočit Zlín ještě před nadstavbou

Zatímco na podzim nastupoval v základní sestavě pravidelně, po příchodu trenéra Juraje Jarábka se objevil v základu jen čtyřikrát. V minulých dvou duelech v sestavě byl.



Jenže Karvinští čtyři zápasy v řadě nevyhráli a po nedělní remíze s Českými Budějovicemi 0:0 klesli na čtrnáctou, barážovou příčku.

„Za výkon se nemusíme stydět. Vítězství jsme byli blíže. Pokud takto budeme hrát i nadále, výhry i body přijdou,“ řekl záložník Marek Hanousek, pro něhož byl nedělní duel dvoustým mezi českou elitou.

Bod doma s Českými Budějovicemi je ale určitě málo, že?

Těžko odpovědět. To budeme vědět až po sezoně, ale po naší špatné sérii (prohry se Spartou 1:4 a Slováckem 0:2) je každý bod dobrý.

Co chybělo k tomu, abyste dali gól?

V prvním poločase jsme měli dost příležitostí, z nichž jsme mohli skórovat, ale bohužel. Na druhé straně České Budějovice hrozily z brejků a Petr Bolek nás v brance podržel. Mohla rozhodnout jedna situace. My jsme jich měli více.

Je pro vás aspoň povzbuzením nula vzadu poté, co jste předtím ve dvou utkáních dostali šest branek?

Určitě, každá nula je dobrá. Až na několik okýnek byla naše hra do defenzivy dobrá. Budějovice mají rychlý přechod do útoku, měli i standardky, ale uskákali jsme je. S tím můžeme být spokojení.

V útoku jste ale byli poněkud křečovití. Proč?

Důvodů může být více. Někdy je to přemíra snahy, jindy chybí větší klid v zakončení, někdy má brankář soupeře dobrý den. Na zakončení musíme pracovat každý trénink.

Před sebou máte zápasy v Jablonci a doma s Mladou Boleslaví. Na třináctý Zlín ztrácíte dva body, což není nic příjemného.

Musíme zabrat. Nejlepší by bylo přeskočit Zlín ještě před nadstavbou. Uděláme vše pro to.

Máte za sebou 200 prvoligových zápasů. Co to pro vás znamená?

Není to málo. Jen by mě potěšilo, kdyby ta dvoustovka byla s výhrou. Ale je to jen číslo a důležitější je tým než jednotlivec.