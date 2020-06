Opavský brankář po duelu se Slováckem: Úplně zlatý bod

Díky brankáři Vilému Fendrichovi, který pochytal spoustu šancí, opavští fotbalisté uhájili aspoň bod. Sice od 21. minuty vedli, jenže bylo otázkou času, kdy podlehnou tlaku Slovácka a to promění aspoň jednu příležitost...



„Po průběhu utkání je ten bod pro nás úplně zlatý,“ prohlásil opavský brankář Vilém Fendrich. „Slovácko bylo jednoznačně lepší ve všech směrech. Na náš výkon ve druhé půli jsem naštvaný. Jako bychom nebyli na hřišti. Bylo to čekání na smrt.“

Už v 15. minutě, když se opavský stoper Rychlý srazil se slováckým brankářem Trmalem, oba týmy přišly o zraněného hráče.

„Nemělo by to být nic vážného, i když u kolen nikdo neví. Jel na rentgen a uvidíme co a jak,“ komentoval trenér Slovácka Martin Svědík zranění brankáře. „Obrana se nám rozpadla už dříve a tím, že tam Matrs (Trmal) není, to je horší. Doufám, že se dá brzy do pořádku.“

Opavský Adam Rychlý, který dostal loktem do hlavy, také odjel do nemocnice.

„Čekáme, jak na tom bude,“ řekl opavský trenér Jiří Balcárek.

Šest minut nato druhý brankář hostů Porcal odkopl míč jen do Železníka, který střílel do prázdné branky. „Nesmyslná chyba. Než šel na hřiště, tak jsem mu říkal, ať takové věci nedělá. Je to hrubá nedisciplinovanost,“ zlobil se Svědík.

„Byla přede mnou prázdná brána, i když jsem byl z úhlu, ale dokázal jsem se zklidnit a trefit to,“ těšilo Lukáše Železníka. Hned však dodal, že za bod mohou být Opavští rádi. „Nebýt Vildy (brankář Fendrich), asi by si hosté odvezli tři body. Pro nás je každý bod zlatý a na konci uvidíme, jakou bude mít cenu.“

Slovácko zahazovalo jednu příležitost za druhou. Nejméně čtyři chytil brankář Fendrich. Jurečka, který po odchodu ze Slezského FC hrál poprvé proti svému mateřskému klubu, trefil tyč. Sadílek dvakrát v dobré pozici mířil mimo branku. Navrátil a Zajíc stříleli do gólmana.

„Utkání se nám vůbec nepovedlo. Podržel nás Vilda a bod jsme uhráli i se štěstím. Na konci ale může mít cenu zlata,“ řekl trenér Jiří Balcárek.