Modré z nebes, řekl zlínský Buchta o výhře nad Příbramí

„V naší situaci to bylo modré z nebes,“ odfoukl si stoper Petr Buchta po životně důležité výhře, kterou zajistil gólem z penalty Tomáš Poznar.



Pokud byl Zlín prohrál, rázem by se musel obávat přímého sestupu z posledního místa. Černý scénář ale odmítl a k závěrečným zápasům v Plzni a na Slavii může vyrazit tento týden přece jen s menší nervozitou.

„Bylo by dobré, kdybychom něco přivezli. Pak musíme v nadstavbě zabrat a co nejdříve to uhrát,“ vyhlíží už Buchta skupinu o udržení.

Souhrn 28. ligového kola

Až pětikolová řež šesti nejhorších týmů určí sestupujícího a dva účastníky nevyzpytatelné baráže.



„Kdo bude hrát třikrát doma, bude mít velkou výhodu,“ uvědomuje si Buchta a v našlapaném programu zmiňuje především kupící se únavu z cestování. „Po pauze jsme jeli pět hodin do Jablonce, pak pět hodin do Mladé Boleslavi. Druhý den jste pak úplně vyřízení.“

Příznivé 13. místo drží Zlín s titěrným náskokem dvou bodů na Karvinou, která v neděli doma zaváhala. Opava ani Příbram ho už v základní části nepředběhnou.

V sobotu fotbalistům pomohly také hlasivky fanoušků. Zatímco týden předtím proti Ostravě zel domácí kotel prázdnotou, teď do něho domácí funkcionáři pustili hrstku nejvěrnějších příznivců v rámci omezeného limitu 300 účastníků.

Příbramští fotbalisté Dušan Pinc a Olivier Kingue bojují se zlínským Laminem Jawem. Zlínský záložník Marek Hlinka (vlevo) se snaží ve vzdušném souboji přetlačit Matěje Polidara z Příbrami.

„Sice je to pořád málo oproti tomu, kolik jich chodí normálně, ale naši fandové šli slyšet, takže už se to pomalu vrací k normálnímu ligovému zápasu. Když hrajete před úplně prázdnými tribunami, je to smutné,“ prohodil Buchta.



„Vedení klubu rozhodlo správně. Hnali nás dopředu. Na naši bránu jsme také dali gól,“ poznamenal autor vítězné trefy.

Když Poznar pokládal v závěru první půle míč na penaltový puntík, myslí mu táhlo, že pod trenérem Bohumilem Páníkem sice chytil jako zaskakující gólman tři desítky v pohárovém rozstřelu, jenže jiné tři penalty sám zahodil. Poslední navíc nedal v nedávné generálce na ligový restart. „Některým hráčům svazovala zodpovědnost nohy, ale Tomáš to vzal na sebe jako správný střelec,“ pochválil trenér Bohumil Páník kanonýra mužstva.

Penaltu ale kopal až na zásah videorozhodčího Zelinky. Hlavní arbitr Pavel Královec nejdříve posoudil drsný atak Dramého na Janetzkého jako čistý. „Hned jsem si myslel, že je to penalta,“ tušil kouč Příbrami Pavel Horváth, který přitom zákrok viděl z daleko větší vzdálenosti než Královec na hřišti. „Nezasloužili jsme si ani bod,“ uznal Horváth, na jehož místě mohl být i domácí trenér.

V březnu byl jednou nohou u Litavky, těsně před podpisem smlouvy se ale vrátil do Zlína. A v sobotu toho nelitoval. K záchraně má po vzájemném duelu blíže jeho staronový tým.