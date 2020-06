Pomsta? Uprchlík Jeřábek svůj gól Teplicím ani neslavil: Nebylo by to fér

„Nechtěl jsem moc slavit,“ řekl po svém zásahu hlavou po rohovém kopu, kterým pomohl k nedělní ligové výhře Jablonce 2:1. „Byl jsem tu dlouhý čas, nebylo by to fér vůči fanouškům a bývalým spoluhráčům. Mají teď svých starostí dost.“

Teplicím jde o „kejhák“, zato Jablonec díky trefě Kratochvíla v nastavení si oddechl a udržel 4. místo. „Tři body nám obrovsky pomůžou, tabulka je vyrovnaná. Ale byli jsme šťastnější tým. Teplice měly nějaké šance, které kdyby proměnily, mohlo utkání vypadat úplně jinak.“

Na podzim odmítl Jeřábek na Stínadlech prodloužit smlouvu a po přeřazení do béčka podal výpověď. Pak se upsal Jablonci. Podle svého agenta na to měl nárok díky novým předpisům, Teplice si myslí opak a ­případ předaly na svaz sboru rozhodců. Výsledek ještě není.

V neděli prý nepotkal na stadionu nikoho, kdo by mu to vyčítal. „Před zápasem ani nebyl čas, v něm bylo hodně emocí,“ tvrdil 26letý hráč. „Ani s klukama jsem se nestihl pobavit. Každý jsme na jiné straně. Až se to po utkání zklidní, napíšeme si.“

Ale neobvykle se cítil. „Rád jsem se do Teplic vrátil, něco jsem tu odehrál, bylo to pro mě specifické utkání,“ přiznal 191 cm vysoký stoper. „Šel jsem do druhé kabiny, rozcvičoval se na druhé půlce a všichni spoluhráči jsou kamarádi, se kterými jsem tady strávil čtyři roky. Bylo zvláštní být na druhé straně.“

I proto v den utkání držel bobříka mlčení a s teplickými exspoluhráči nic neřešil. „V týdnu jsme si psali, dnes jsem to nevyhledával. Soustředil jsem se na nás, na svůj výkon.“

Poprvé od začátku nastoupil na Slavii a­ Jablonec dostal pětku. Teď si spravil náladu. Druhý start v základní sestavě za zelenobílé, první gól a ­ještě zařídil penaltu po souboji s­ Čmovšem, byť hosté ji neproměnili. „Dostal jsem se před něj, on odkopával míč a dohrál to. Za mě penalta,“ nepochyboval Jeřábek

„Gólů bych mohl ze standardek dávat ještě víc, ale jsem rád, že mi to tam čas od času padne.“ Trenér Petr Rada věří: „Jeřábkovi by to mělo dodat větší sebevědomí.“