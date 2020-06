Hejkal: Podali jsme nejlepší jarní výkon, pak přišla rána do srdce

Když už konečně podali výkon, na jaký mohli být pyšní, když už gólman Grigar šest minut před koncem chytil penaltu Krobovi, rupli z poslední střely. V neděli doma s Jabloncem 1:2.

„Špatné. Hrozně mě to mrzí, protože jsme podali nejlepší jarní výkon. Hráli jsme líp než při vítězství s Libercem, a není z toho ani bod,“ zdrtilo trenéra sklářů Stanislava Hejkala. „Nezasloužená porážka.“

Třetí krach z pěti zápasů po prvoligovém restartu drží Teplice v nebezpečné zóně, už jen tři body nad záchranářskou baráží. Základní část končí ve středu v Českých Budějovicích a v neděli doma s Příbramí. „Teď budeme hodně pracovat na psychice,“ cítí Hejkal. „Musíme zvednout hlavy. A chovat se tak, aby se Teplice vyhnuly bojům o sestup.“

Po remíze s Opavou a bezkrevném výkonu na Spartě bylo na Stínadlech dusno. „Žádné bodové ultimátum jsme neměli, ale pohovory ano. Byli jsme kritičtí, řekli jsme si, že výkony s Opavou a na Spartě byly letargické a že to musíme změnit. Což jsme změnili,“ kvitoval to Hejkal. „Ale výsledky nejsou, kritika se snáší na mou hlavu. Udělali jsme si interní plán, co a jak dál. Nechám si ho pro sebe, podle toho se budeme chovat.“



Jablonec vedl po rohu a hlavičce stopera Michala Jeřábka, zimního uprchlíka z Teplic. Po gólu ani nekřepčil, gestem se fandům omlouval. „Byl jsem tu dlouho, nebylo by to fér vůči fanouškům a bývalým spoluhráčům, abych tady slavil,“ osvětlil. „Mají teď svých starostí dost.“ Domácí šance pálili, ale srovnat dokázali, zkraje 2. půle Řezníček podruhé už odkrytou branku trefil.

Souhrn 28. ligového kola

Jenže přišel infarktový finiš. Po Čmovšově souboji s Jeřábkem penalta, kterou rozhodčí Ginzel potvrdil u obrazovky, a skvělý zákrok Grigara nohou. „K penaltám už se nebudu vyjadřovat. Asi desátá na nás? Přijde mi, že ji proti nám kope už každý,“ protočil Hejkal oči. „Věřil jsem, že když se šel rozhodčí podívat na obrazovku, tak nebude, ale byla.“ Skláři ji přestáli, pak měl ještě tutovku slabě zakončující Žitný. Drama završil kontr a úder Jablonce.



„V závěru to byla opět rána do srdce trenérského řemesla. Kopeme standardku, dobereme odražený balon, máme ho dvakrát na noze Marečkem a Paradinem a stejně dostáváme gól,“ líčí okamžik zkázy Hejkal.

Osmé žluté karty pro Kodeše a Vondráška ho jen podtrhly. Dvojzápasové stopky pro už tak zdecimované Teplice jsou další velkou komplikací.