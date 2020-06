Nedohráli jsme jednu situaci, litoval po derby asistent kouče Bohemians

Přestože pomezní Radek Kotík signalizoval ofsajd, hlavní rozhodčí Zbyněk Proske nechal situaci dohrát. Nejprve postavení mimo hru skutečně odpískal, na radu videoasistenta branku nakonec uznal.

Naprosto správně a podle pravidel, jak se v sobotu večer vyjádřila komise rozhodčích.

„Jakmile jsem viděl u rozhodčího Bořka Dočkala, věděl jsem, že je to špatný, protože na něj začal vyvíjet tlak. Za mě hodně sporná situace, do které vstoupil pomezní zvednutým praporkem. Pak to dopadlo, jak to dopadlo. Až se na to podíváme na videu, budeme moudřejší, uvedl Brabec.



V Ďolíčku se pak ještě dalších pět minut nehrálo. Domácí obsypali snad všechny přítomné rozhodčí. Žadonili, vysvětlovali, nadávali.

„Nelíbilo se nám, že jsme dostali gól. Byly tam velké emoce,“ líčil Brabec.

Jinak se toho ve Vršovicích příliš nedělo.

„Za mě to byl remízový zápas. Nedokázali jsme si vypracovat příležitosti, ale soupeř podle mě taky ne. Do zápasu jsme šli s nějakým plánem, který nám vycházel. Ve druhé půli přivést rychlostní typy hráčů a hrát na brejky do unavené obrany soupeře. Měli jsme zbytečné ztráty, a proto jsme nedohráli akce do konce. Rozhodlo, že jsme nedohráli jednu situaci.“

„Matěje Pulkraba nenahradíte. Je to hráč, který dokáže podržet balony a být nebezpečný. V Opavě se navíc zranil David Puškáč, takže jsme přišli o dva hrotové útočníky. Rozhodli jsme se pro Jhona Mosqueru, který umí být nebezpečný i ze vzduchu. V první půli jsme se o něj mohli opřít, ale pak nám chybělo i s příchodem Antonína Vaníčka a Jana Vodháněla něco, co by zahnalo Spartu do úzkých,“ míní Brabec.

Bohemians sérii vítězství nenatáhli, s jednou střelou na bránu na výhru snad ani pomýšlet nemohli. Jak moc jim chyběl Matěj Pulkrab, nejlepší střelec vršovických po restartu ligy? Kvůli dohodě klubů nemohl proti Spartě, ze které hostuje, nastoupit.

Kromě této vynucené, bylo v sestavě domácích proti středečnímu duelu s Opavou změn hned několik. „Měli jsme to v plánu. Do Opavy jsme nevzali hráče, kteří byli unavení nebo měli zdravotní problémy, abychom je mohli využít v domácím zápase. To, co jsme chtěli hrát, se dařilo, ale bylo tam moc ztrát. V přechodové fázi jsme byli unáhlení, hlavně v první půli jsme nebyli dostatečně konstruktivní.“

Ligový debut si připsal dvacetiletý Pavel Osmančík, který naskočil do druhé půle. „Zvažovali jsme, jestli ho tam nedáme od začátku, ale pak jsme usoudili, že by to na něj bylo trochu moc. První zápas v lize, navíc proti Spartě. Teď už je jen na něm, aby dál pracoval.“