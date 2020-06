Kotal o duelu na Bohemians: Máte převahu a trnete. Nejhorší zápasy

Z deváté příčky na průběžnou čtvrtou. Sparta se sune vzhůru.

Její neplodné období je, zdá se, pryč. Trvalo od 8. prosince, kdy porazila Mladou Boleslaví, do 31. května. Ten den vyhrála v Karviné. „Tam jsme si už nemohli dovolit ztratit,“ zdůraznil sparťanský kapitán Bořek Dočkal.

Dlouhé sparťanské čekání protáhla zimní přestávka i přerušení sezony kvůli vládním opatřením. Fotbal se nehrál celkem devatenáct týdnů. Ve skutečnosti to byl „jen“ šest ligových zápasů.

Od 31. května do 6. června Sparta získala devět bodů, o šest víc než za předchozí pět měsíců a třiadvacet dnů. Vyhrála v Karviné (4:1), porazila Teplice (3:0) a naposledy si poradila i s Bohemians (1:0).

„Dva zápasy jsme nedostali gól, s tím jsem spokojený. A stejně tak se třemi body,“ pronesl Kotal po sobotním duelu na Bohemians.

O čem ještě sparťanský kouč hovořil?

O náročném programu. „Máme jen regenerační tréninky, není čas víc se věnovat organizaci hry a dalším věcem. Proto jsou naše akce v zápase někdy uspěchané, nevolíme správné řešení.“

O nasazení Kozáka, který dostal v základní sestavě opět přednost před Tettehem. „Věřili jsme, že je Libor po minulém utkání v euforii. Dal dva góly, byla na něj penalta. A že mužstvu zase pomůže. Zároveň jsme měli v plánu, že Tetteh do utkání zasáhne. Dali jsme ho v poločase a on pak ke konci rozhodl, takže se to povedlo.“

O průběhu utkání. „Nevybavuju si, že bychom Bohemku pustili do šance. Hru jsme kontrolovali, hráli na jednu bránu, ale Bohemka dobře bránila a my jsme se těžko prosazovali v jejich vápně. Chyběla střelba ze střední vzdálenosti, odvaha vzít to na sebe. Takové zápasy jsou nejhorší, máte převahu, tlačíte a trnete, aby se soupeři nepovedl jeden protiútok.“

O střídání Karlssona. „Postrádal jsme u něj větší důraz v osobních soubojích. Na Bohemce je to vždycky válka a na něm bylo vidět, že to pro něj není.“

O gólu. „Moc pěkná akce, náběh do vápna, tak to chceme. Viděl jsem, že pomezní signalizuje ofsajd, ale pískalo se až ve chvíli, když byl míč v bráně. Že má praporek nahoře, není signál pro hráče, aby přestali hrát. Ale jinak do toho nechci zasahovat, je to věc rozhodčích.“