Nula střel mezi tyče, tři mimo. Tu svou už jsem tam viděl, řekl Čermák

Plzeň za celé utkání netrefila bránu. Za celé utkání její hráči vyprodukovali jen tři střely mimo: jednu Beauguel, dvě právě Čermák.

V první půli pálil levačkou z dvaceti metrů kousek vedle. Po hodině hry osamocený líznul hlavou centr Řezníka a už už zvedal ruce.

VIDEO: Zápas měl úroveň, řekl kouč Slavie po remíze s Plzní

„Přišlo mi, že mi to sedlo, že jsem to trefil dobře. Ale jak šel míč o zem, tak se vytočil vedle brány,“ litoval pětadvacetiletý středopolař.

Pro brankáře Ondřeje Koláře, rekordmana v počtu čistých kont v průběhu jednoho ročníku, jedna z lehčích nul. Dvacátá z šestadvaceti ligových utkání, ke kterým v současné sezoně Kolář nastoupil.

Plzeňští nutně potřebovali vyhrát, aby si udrželi reálnou naději na titul. „Jak se říká, byl to zápas o jedné brance. Kdo by ji dal, tak by vyhrál. Kdybych tu šanci proměnil...“ litoval Čermák.

„Velmi těžké utkání, hodně bojovné. Na hřišti nebylo moc místa. Pořád jsme hráli jeden na jednoho, ve středu pole i na lajnách,“ popisoval.

Po remíze zůstává rozdíl mezi oběma týmy osmibodový, ve hře je jedenadvacet bodů, přičemž se Slavia s Plzní utkají v Edenu ještě v nadstavbě.

A už teď je jisté, že v případě bodové rovnosti zůstane v konečné tabulce Slavia před Plzní. Rozhoduje totiž pořadí po základní části. A Slavii ve zbývajících dvou kolech Plzeň přeskočit nemůže.

VIDEO: Plzeňský trenér Adrian Guľa komentuje remízu se Slavií

„Pořád hrajeme o titul. Zápasů je ještě dost. Jedeme dál, makáme,“ zdůraznil Čermák.