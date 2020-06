Statečný boj bez odměny, olomoucké fotbalisty dál srážejí hrubky

Tentokrát jim však nejde upřít touha se s krizí poprat, soupeře přestříleli i přehrávali, jenže skóre jen marně dotahovali. A z hřiště odcházeli potřetí v řadě se sklopenými hlavami.



„Mužstvo je hodně zklamané, protože kluci cítili, že výkon neodevzdali špatný, bojovali, ale bohužel nám to nevyšlo. To nás sráží. Na psychiku je to těžké,“ přiznal olomoucký trenér Radoslav Látal.

Na úvodu jak ze zlého snu byl podepsaný Jan Štěrba. V páté minutě se před Jiráskem posadil na zadek a ostravský záložník zblízka snadno skóroval. O čtvrt hodiny později se zase olomoucký stoper nechal přetlačit Šašinkou a ten špičkou přehodil brankáře Mandouse.

„Těžko se mi to hodnotí. Zvlášť když si vezmu průběh, kdy jsme měli šance a darovali jsme jim góly. Nebo já ty dva,“ chlapsky přiznal Jan Štěrba. „U prvního jsem podklouzl, byl jsem dál, měl jsem si to pohlídat lépe. U druhého jsme na ně nalezli, nákop, nezastihli jsme náběh, musím se na to podívat. Měl jsem to asi čekat dřív, odcouvat si a třeba by k tomu vůbec nedošlo,“ litoval.



Ani dvougólová ztráta ale Sigmu nezlomila, zvlášť když si Juliš kličkou udělal nezbytný prostor ke střele a trefil přesně k tyči. Při dalších šancích však exceloval brankář Jan Laštůvka. „Dvakrát na vápně vyřešil nebezpečnou situaci, dvakrát chytil střelu těsně pod břevno a jednou na brankové čáře. To je hned pět situací, ve kterých nám pomohl,“ vyjmenoval ostravský kouč Luboš Kozel.

Souhrn 28. ligového kola

„Je to můj velký kamarád a chytal výborně. Chybělo nám i trochu štěstí, dostávali jsme se do šancí, i po standardkách a po rozích,“ mrzely nevyužité šance Látala. O to víc, když v posledních sekundách první půle po zbytečné ztrátě přidal Kuzmanovič tečovanou střelou třetí gól. „Dali jsme na 2:1, a uděláme chybu, kdy dá Vepřek aut přímo na hlavu soupeři, a dostaneme z toho třetí gól do šatny,“ láteřil kouč.



Do druhé půle se snažil nabudit tým příchodem Zahradníčka místo nešťastníka Štěrby. K jeho chybám se na rozdíl od Vepřekova autu nechtěl adresně vracet. „Nebudu komentovat hráče, to si zhodnotím sám na videu,“ podotkl. Jinak ovšem Látal právě za minelami vlastního týmu vidí sérii nezdarů.

„To není jen v tomto zápase, chyby se u nás hromadí. V Budějovicích, s Příbramí. I za stavu 0:2 jsme ale pořád chtěli hrát, měli jsme šance a klidně jsme mohli dvě branky vstřelit. Mohlo to být vyrovnané, bohužel pak dostanete takový hřebík (třetí gól) a to psychiku mužstva určitě poznamenalo,“ měl jasno kouč.

V posledních sekundách zápasu ještě snížil z přímého kopu Houska, porážce ale nezabránil. Sigma nesmazala tříbodovou ztrátu na desáté Bohemians, s nimiž má i horší vzájemnou bilanci. Do konce základní části zbývají dvě kola a s přihlédnutím k těžkému losu Hanáků jsou jejich vyhlídky na proklouznutí do prostřední skupiny o Evropskou ligu nevelké. „Dokud žijeme, tak ještě pořád je šance,“ prohlásil Látal.

Nikomu nelze brát víru a odhodlání bojovníka, při současném rozpoložení Sigmy by se však její posun vzhůru blížil k hranici zázraku. „Věřím mužstvu a věřím, že ještě něco uděláme,“ nevzdává se kouč, jehož hlouček fandů při utkání vyzýval k rezignaci. „To jsem neslyšel, soustředil jsem se na hru,“ dodal.