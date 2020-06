Nebavme se o první trojce, ale o šestce, nabádá liberecký kouč Hoftych

Trenér Pavel Hoftych byl tak za bod nakonec rád a dokonce ho označil za zlatý. Přiznal také, že jeho tým se po úspěšném jaru a postupu na třetí místo tabulky dostal pod tlak.



„Poprvé v sezoně jsme se ocitli na třetím místě. Každý tady teď slyší, jak je to super, že to zase dáme, že jsme třetí. Není to pro hráče úplně jednoduché, je tam určitý tlak, s kterým se doteď neseznamovali,“ řekl Hoftych. „I kvůli rychlé inkasované brance jsme to úplně nebyli my. Nebyli jsme úplně ve svých rolích. Nakonec bereme bod, který v té situaci, ve které jsme byli, je a může být zlatý.“

Liberečtí doma chtěli na Boleslav, které se na jaře nedaří, nastoupit aktivně už od začátku. Jenže už ve 2. minutě po hrubce obránce Karafiáta, který přihrál míč přímo boleslavskému Jiřímu Klímovi, prohrávali 0:1. „Klasická kombinace, kdy si mezi sebou stopeři narazí, ale tentokrát to Káfovi asi ujelo. Boleslav nás presovala a podařilo se jim akci využít. Smolný začátek,“ komentoval situaci brankář Filip Nguyen, který ji měl z první ruky.

Souhrn 28. ligového kola

Ve 36. minutě stáhl Jakub Klíma unikajícího libereckého útočníka Kuchtu a viděl červenou kartu. Důrazný Kuchta přesilovku rychle využil, potrestal brankáře Šedu za laxní rozehrávku a vyrovnal na 1:1.



Po hodině hry však sudí po využití videa odpískal Karafiátovu ruku v pokutovém území a Budínský z penalty poslal hosty znovu do vedení. Smolař dne Karafiát tak byl i u druhé inkasované branky Liberce. „Zápas blbec. Vypil jsem si krásně celej pohárek až do dna. Celý zápas beru na sebe,“ napsal pak liberecký stoper na sociálních sítích. Po vyloučení Kačaraby se síly na hřišti vyrovnaly, Liberec však bojoval až do konce a v páté minutě nastavení si po dlouhém balonu brankáře Nguyena obránce Tatajev v souboji s Rondičem dal hlavou vlastní gól. Liberecký Slovan ztratil body po předchozích třech výhrách a nepotvrdil vítězství z derby v Jablonci. Nedokázal si tak upevnit třetí místo v tabulce.

„Bavme se o první šestce. Když jsme nastupovali na jarní sezonu, odešli nám klíčoví hráči, klíčoví útočníci. Byli jsme pět bodů za první šestkou. Že jsme udělali nějakou vítěznou šňůru, toho si vážíme. Ale není to o tom, že bychom měli lepší mužstvo než Sparta, Jablonec, Slovácko. My to máme uhrané rychlostí, jednoduchostí,“ řekl kouč Hoftych. „Šli jsme ze zadních příček dopředu, nikdo nečekal, že bychom se dotáhli do první šestky. Dnes ji pořád nemáme uhranou, tak je zbytečné bavit se o první trojce. Zvlášť když jsou první dvě místa zabraná (Slavií a Plzní).“

Liberecký tým doma podruhé za sebou hrál dlouhou přesilovku. Se Slováckem ji dvěma góly v úplném závěru nakonec využil, ale s Mladou Boleslaví v ní naopak z penalty inkasoval a bod zachránil až v závěru. „My nejsme Plzeň, nemáme hru založenou na dominanci, ale na rychlých protiútocích, na rychlém přechodu dopředu. Zavřená obrana nám ne úplně svědčí. Cítíte takovou povinnost, že všichni očekávají, že domácí zápas zvládnete, v přesilovce je dvojnásob velké očekávání. S tím se popere málokdo,“ uvedl liberecký trenér. Ve středu jeho tým čeká další utkání v Příbrami.