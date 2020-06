Zlín konečně zabral. Ale ještě není konec, upozorňuje střelec Poznar

Klíčový moment duelu nastal na konci první půle. „Byl tam souboj Janetzkého se stoperem Příbrami. Já jsem si vůbec nebyl jistý, zda to penalta je, ale klobouk dolů, jak se s tím rozhodčí popasoval. Zachoval klidnou hlavu a pískl ji po konzultaci s VARem,“ popsal aktuálně nejlepší střelec Zlína situaci, která rozhodla o třech bodech pro Fastav.



Poznar při generálce na ligu před restartem zahodil pokutový kop v Brně a gól nedal za Zlín ani v době, kdy jej před tím vedl právě Páník. Nyní ale zachoval chladnou hlavu a na třetí pokus se trefil.

„Povedlo se to, celý tým je rád, že to tak dopadlo,“ oddechl si. „Koncentroval jsem se na tu penaltu. Byl jsem rozhodnutý, že na ni půjdu. Spadlo to ze mě,“ přiznal.

Ze hřiště odešel těsně před koncem základní hrací doby a následné závary před Dostálem sledoval jen z lavičky. „Chytaly mě křeče, měl jsem toho dost, bylo dost teplo a ještě jsem dostal na solar,“ okomentoval důvod střídání a k šancím hostí poznamenal: „Příbram pod trenérem Horváthem zapracovala na na standardních situacích, jejich signály byly nebezpečné a jsme rádi, že jsme to ustáli.“

Ocenil také, že se zápas nehrál v komorní atmosféře. Domácí klub pustil za bránu na tradiční místo asi padesát „kotelníků“, kteří svůj tým neustále povzbuzovali. „Byli parádně slyšet. Jsou to kluci, kteří mají ke klubu a k nám vřelý vztah. Je dobře, že vedení rozhodlo je sem pustit. Musím jim poděkovat, mělo to smysl,“ pověděl.

Poznar ví, že i přes výhru nebyl výkon celého týmu excelentní. „Musíme být i nadále pokorní, musíme pracovat dál, není konec, to si všichni uvědomujeme a jsme strašně rádi, toto vítězství má svoji váhu,“ dodal s vědomím, že základní část ligy končí zlínští fotbalisté v Plzni a na Slavii.

„Jsou to dva týmy, které odskočily celé republice. Nebudeme si nic nalhávat, bude to těžké, ale třeba překvapíme,“ prohlásil.