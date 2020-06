Když bolest nekončí. Panákova ligová premiéra za Spartu je v nedohlednu

Nadějný záložník Filip Panák v 61. minutě utkání, v němž jeho Karviná podlehla Olomouci 2:3, odkulhal ze hřiště. Bylo to 27. října 2018. Od té doby čeká na návrat. Nyní už jako fotbalista pražské Sparty, kam i přes zdravotní problémy přestoupil loni v únoru.

Letos v březnu odehrál za rezervu Sparty v České fotbalové lize střetnutí s Domažlicemi. Leč po něm skončil na další operaci, už čtvrté.

„Myslel jsem si, že je vše za mnou, že už zase budu hrát fotbal a nebudu muset nic řešit, jenže znovu jsem na začátku,“ povzdechl si odchovanec Příbora, který prošel mládežnickými celky Bílovce, Baníku Ostrava a Frýdku-Místku. Hrál i divizi za Lokomotivu Petrovice, kde hostoval z Karviné.

Do kolena se mu stále vrací zánět, který ho trápí od prvního operačního zákroku v listopadu 2018.

„Jedna blbá operace... Přitom šlo o banální zákrok,“ připomněl Panák, jenž šel do šprajcu s protivníkem a praskla mu čéška, která vyloupla kus chrupavky. „Ta tam lítala a dělala neplechu.“

Mohl jít na artroskopii s tím, že za tři týdny mohl být zpátky na hřišti. „Ale bylo mi dvaadvacet, takže jsme se s lékaři rozhodli pro složitější operaci, otevření kolena s tím, že chrupavku přilepí zpět na své místo. Bohužel.“

Do kolena se mu dostal zlatý stafylokok. „Všechno trvalo moc dlouho, koleno jsem měl po jakékoliv zátěži nateklé. Bolelo. Týden po operaci mi ho spravoval doktor Baníku Martin Mohyla. Vše jsem konzultoval i se svým známým ortopedem Janem Kolečkářem. Začalo se to zlepšovat, než se vše ozvalo znovu...“

Filip Panák zatím stihl 69 prvoligových zápasů, v nichž dal sedm gólů. Vše v Karviné.

Za sebou má čtyři operace kolena a momentálně znovu chodí o berlích. A přemítá, zda bude moci pokračovat ve fotbalové kariéře.

Sparťané na Panáka netlačí

Ve Spartě podepsal smlouvu do konce roku 2023, ale téměř rok a půl už promarodil. „Přesto se Sparta ke mně zachovala skvěle. Všichni mě podporují, nikdo na mě netlačí, abych už hrál,“ podotkl Panák. „Jsem rád, že když už se mi něco takového stalo, tak ve Spartě. Být jinde, třeba by mě už poslali pryč.“

Panák dobírá antibiotika, aby potlačil zánět, který se mu do kolena vrací. „Pak pomalu znovu začnu a uvidím, co koleno zvládne, jak na tom bude.“

Připouští, že mu nikdo nezaručí, zda už opravdu bude vše v pořádku. „Vše je zatím ve hvězdách. Netuším, jak moc to bude bolet, i v tom březnu, kdy jsem hrál za béčko, to bylo s bolestí. Ale dala se překonat.“

Má ještě vůbec sílu bojovat? „Když jsem si přestal připouštět, že bych už fotbal nemusel hrát, tak problémy s kolenem zase přišly,“ odpověděl.

„Je to o Spartě i o mně. Hned, jak se mi to teď v březnu zase stalo, jsem byl hodně dole a říkal si, zda má cenu to znovu pokoušet. Ale po konzultaci se všemi lidmi kolem mě se mi všechno rozleželo v hlavě. Nedalo by mi to, abych to ještě nezkusil. Nedokážu říct, co bude za dva měsíce, za půl roku... Budu rád, když se dostanu do fáze, že koleno nebude bolet, abych mohl hrát.“

„Karviné pořád přeji“

Sparta minulý týden vyhrála v Karviné 4:1, ale Filip Panák u toho nebyl. „I přes ta přísnější omezení, která v Karviné jsou, bych se asi na stadion dostal, ale nechci nic pokoušet,“ uvedl.

Podotkl, že v Karviné už ani moc hráčů nezná. „Kádr se hodně obměnil, ale nejvíc jsem v kontaktu s masérem, s ním si volám, píšu.“

Panák věří, že se Karvinští v lize udrží. „Od příchodu trenéra Jarábka má jejich hra hlavu a patu. A vypadá to, že dobře posílili. Co jsem viděl, tak jim hodně pomohl stoper Martin Šindelář. Líbí se mi, jak s Milanem Rundićem drží obranu. Jen jim chybí gólový útočník, jakým v Karviné byl Wagy (Tomáš Wágner), který dal dvanáct gólů za sezonu.“

Rok 2017 a Filip Panák v karvinském dresu v zápasech proti českým gigantům - Spartě, Slavii a Plzni.

Panáka těší, že se chytili odchovanci klubu Ondřej Lingr a Vojtěch Smrž. „Když jsem v Karviné ještě byl, tak Linži odehrál dva tři zápasy dobře a další se mu nepovedl. Smržák také. Teď už nejsou úplně mladí, vyrostli, jsou zkušenější. Linži se na hřišti i uklidnil.“

Talentovaný záložník, který v Karviné uspěl i jako záskok uprostřed obrany, ale netuší, zda se s někdejšími spoluhráči na hřišti ještě někdy potká. „Chtěl bych, aby ta šance byla čím dál blíže, jenže je dál a dál. Ale jsou horší věci na světě,“ prohlásil Filip Panák.