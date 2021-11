Ze sálu do nároďáku. Už jsem v to moc nevěřil, řekl Panák o klukovském snu

Panák je jedním z pěti dodatečně povolaných fotbalistů, jejichž jména oznámil veřejnosti trenér Jaroslav Šilhavý v pondělí krátce po poledni.

„Jsem za nominaci strašně rád. Doufám, že si to tady užiju,“ sdělil novinářům.



Sparťanský stoper se před pěti dny ocitl už na seznamu případných náhradníků. Už to zaujalo - koho by to třeba ještě v létě napadlo.



Panákova story je známá, ale v souvislosti s reprezentací se ji sluší připomenout. Nadějný dlouhán - pozor, tehdy ještě ofenzivní záložník - začal kopat ligu v Karviné už v roce 2016. O rok později si dokonce připsal dva starty za jedenadvacítku, dal gól Ázerbájdžánu.

Mluvilo se o transferu do Slavie, Panák ale ještě zůstal a pomalu si zvykal na nový post středního obránce. Střih do října 2018 a zápasu proti Olomouci, z nějž po hodině odkulhal po nevinném faulu s bolestí v koleni.

Nemělo jít o vážný problém, vždyť jej následně v zimní pauze koupila Sparta a počítala s tím, že od jara za ni Panák bude nastupovat.

Jenže...



„Bylo to složité období,“ kývl čerstvý člen národního mužstva. „Tehdy by mě něco takového nenapadlo, chtěl jsem hlavně hrát,“ prohlásil o pozvánce.

Absolvoval tři operace, nekonečnou léčbu, neuskutečněné pokusy o návrat. Těžká rána pro psychiku mladého muže. Kvůli zánětu v koleni se navíc přidaly další nepříjemné zdravotní obtíže.

„Selhaly mi i ledviny. Strávil jsem dva týdny na ARO a další dva týdny na ortopedii, kde se to po první operaci čistilo. V tu chvíli to nebylo o fotbale nebo o sportu, tam šlo o život. Chodil jsem na dialýzy, kromě ledvin mi odumírala i játra. V tu chvíli nikdo neřešil fotbal, šlo o to, jak mi zachránit život,“ popisoval nejnáročnější období pro klubový magazín.

Panák přiznal, že po poslední operaci zvažoval i konec kariéry. Ale dostal se z nejhoršího, začal hrát nejprve za rezervu a v letos létě se vrhl do přípravy se sparťanským áčkem.

O pár měsíců později je čerstvě šestadvacetiletý fotbalista důležitou součástí sestavy i jedním z objevů podzimu.

„O tom složitém období jsem toho řekl spoustu a doufám, že se na něj postupně začne zapomínat. Že se bude mluvit spíš o tom, co předvádím na hřišti,“ poznamenal Panák, na němž poznáte, že už se k ošklivému období příliš vracet nechce.



Po působivém návratu na ligová kolbiště si užívá starty za Spartu a teď i reprezentační atmosféru. „Jsem rád, že to takhle dopadlo.“

A koleno drží.



„Reaguje adekvátně k zátěži. Té je teď víc, tělo se ozývá, ale není to nic, co by mě extrémně limitovalo. Je to v mezích toho, co dokážu zvládnout. A když nemůžu, domluvím se s trenéry a mám nějaké úlevy,“ uvedl Panák, který by brzy mohl obdržet další odměnu za úctyhodné výkony – nový kontrakt na Letné.

„Asi se to řeší, ale to jde mimo mě,“ pousmál se. „Sparta to řeší s manažerem a nevím, v jaké to je fázi. Přijdu k tomu až jako k - doufám - hotovému.“