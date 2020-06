Víc riskovat? Takhle zůstává liga pořád otevřená, říká plzeňský Guľa

Plzeň tentokrát nepůsobila tak dominantním dojmem jako v ostatních jarních duelech. „Nebylo to úplně podle představ, doma musíme okamžitě přepnout na vyšší level,“ říká slovenský kouč.

Nadále platí, že Viktoria pod Guľovým vedením ještě neprohrála. Jenže remíza na vršovickém stadionu může přijít západočeský celek v konečném účtování hodně draho.

Přijeli jste vyhrát, abyste se udrželi v boji o titul, ale nakonec se musíte spokojit s bodem. Odpovídá průběhu zápasu?

Soupeř do utkání vstoupil lépe, byl agresivnější. Podstatné bylo, jsme to ustáli. Slavia hrála s trochu jiným rozestavením středových hráčů. Nám chybělo víc odvahy, rizika, útočných náběhů. Pak jsme se uklidnili, ve druhé půli už to bylo o dost lepší. Nedotáhli jsme však do konce pár věcí, které bychom v takovém zápase vyřešit měli. Bod musíme akceptovat.

O půli jste svolal na hrací ploše poradu celého realizačního týmu...

Něco takového děláme stabilně, ale jen tentokrát jsme zůstali venku. Rozhodně bylo třeba na průběh zápasu reagovat.

Podařilo se vám to podle představ? Nehráli jste trochu opatrně?

Nechtěli jsme utéct ze systému. Slavia hrozila v raketových přechodech. Možná jsme mohli zariskovat, hrát na tři vzadu, jenže takhle po remíze je liga pořád aspoň ještě otevřená. Ve druhé půli jsme měli být vyspělejší, produktivnější. Myslím, že na to máme.

VIDEO: Škoda, chyběl mi kousek, řekl plzeňský Čermák o své šanci proti Slavii

Už jste pochopil, proč se Plzni v Edenu tak nedaří?

Trenérská kvalita je přenesená na plochu. Defenzivní kvalita, rychlý přechod kupředu. Čeká nás hodně práce. Potřebovali jsme si to zažít, ale ukázali jsme si, že i my dokážeme hru zrychlit.

Jak se vám zamlouvala hra středové řady? Tentokrát nebyla tak dominantní.

Pořád byla motorem naší hry. Hlavně když nám v úvodu netahala křídla a Beauguel neudržel pár balonů. Bucha byl v kontaktu s míčem znovu úžasný. Bylo důležité, že i když to nešlo dopředu, tak byli kompaktní, nabírali hráče a ve vlastním pokutovém území zblokovali dvě nebo tři střely.

Berete remízu jako komplikaci pro zbytek ročníku?

Neumím to tak rychle zanalyzovat. Potřebujeme okamžitě přepnout na další zápas. Není jednoduché tu vyhrát, teď jsme si to zažili i my. Soutěž je otevřená, ještě zbývá hodně utkání. Je před námi výzva, abychom takové zápasy zvládali.

Není pro vás nevýhodou, že relativně slabší týmy nemají tak nabité lavičky a nemusely by Slavii v našlapaném programu tak potrápit?

Je to pro všechny stejné. Když jsou týmy jako Plzeň nebo Slavia v evropských pohárech, tak se na ně mohou ostatní v lize připravovat celý týden. Teď máme podmínky vyrovnané. Vím, že se můžeme opírat o hráče z celého kádru, nijak je nerozdělujeme.