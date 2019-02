Plzeň ztratila, Kozák se trefil při debutu, Slavia zvýšila náskok

Fotbalové jaro v české lize už však začalo dvěma pátečními zápasy. Jablonci vyšla koncovka souboje na hřišti Olomouce a po brance Martina Doležala, o kterého jeví zájem Slavia, zvítězil 2:1 a posunul se na třetí příčku tabulky.

Přeskočil Baník, jenž remizoval s Duklou 1:1. V dresu ostravského celku se gólem při premiéře blýskl útočník Nemanja Kuzmanovič.

A co nabídla sobota?

Plzeňští fotbalisté zavítali i se zimními posilami v základní sestavě na hřiště Mladé Boleslavi. Právě dvojice nováčku zajistila Viktorii vedení, centr Kayamby hlavou usměrnil do sítě Jean-David Beauguel.

Domácí mají ovšem Nikolaje Komličenka. Ruský kanonýr se probil do vápna, nechal se faulovat Hubníkem a sebevědomě proměnil nařízený pokutový kop. Devatenácté ligové utkání, devatenáctý gól, remíza 1:1.

„Co se týká nás, tak samozřejmě je škoda, že jsme v té úvodní fázi během prvních patnácti minut neproměnili tři brejkové situace. V závěrečném tlaku, v posledních deseti minutách, jsme také měli tři dobré příležitosti, kdy jsme mohli být přesnější,“ vysvětloval plzeňský trenér Pavel Vrba.

VIDEO: Trenér Trpišovský hodnotí utkání s Teplicemi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To nahrálo fotbalistům Slavie, kteří zvládli souboj s Teplicemi, přestože na gól čekali až do 82. minuty, kdy „panenkovským“ způsobem se trefil z penalty Tomáš Souček. „Říkal jsem si, že to byla moje první penalta v lize a gólman mě nezná a skočí. Naštěstí skočil. Včera jsem si to s Hušbym (Josefem Hušbauerem) trénoval a říkal jsem si, že bych šel,“ uvedl střelec.

Krátce poté definitivně potvrdil vítězství parádním sólem střídající Mick Van Buren. Slávisté tak vedou ligu po prvním jarním kole už o šest bodů.

VIDEO: Tomáš Souček poslal z penalty Slavii do vedení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Smírně se rozešla mužstva Karviné a Opavy. Hosté otevřeli skóre ve 14. minutě zásluhou Václava Jurečky, o minutu později ale vyrovnal Tomáš Wágner, čímž rozhodl o konečném výsledku střetnutí.

To v Liberci padalo gólů víc. Slovan zaskočil Příbram ofenzivním náporem a v první půli si vypracoval pohodlné tříbrankové vedení.

Po přestávce přidal branku i bývalý reprezentační útočník Libor Kozák, pro nějž se jednalo vůbec o první start v české nejvyšší soutěži v kariéře. Před odchodem do zahraničí totiž působil pouze v druhé lize.

„Byl to od nás výborný zápas, který mi kluci usnadnili tím, co dnes předvedli. Vyšlo nám v podstatě všechno, na co jsme sáhli a na co se připravovali,“ byl spokojený Kozák.

Martin Svědík, trenér fotbalistů Slovácka Roman Pivarník, trenér fotbalistů Zlína

Zlín nedokázal najít v zápase se Slováckem střelce. Nejenže po podzimu šestý celek tabulky nedal gól, dokonce ani jednou nevypálil na branku. Slovácku tak stačil kuriózní gól navrátilce Jaroslava Diviše po zaváhání domácího gólmana Dostála.

Kolo pak uzavře nedělní malé pražské derby, Sparta přivítá na domácím stadionu Bohemians.