Liberec - Příbram 4:0, jasná záležitost, návrat do Česka ozdobil gólem Kozák

Byl to souboj na podzim jednoho z nejhorších útoků s nejslabší obranou. Liberec však během přestávky ofenzivu posílil a na hřišti to bylo jasně vidět.

V první půli se prosadili Matěj Hybš, Jakub Pešek a Oscar, po změně stran se v české prvoligové premiéře trefil i Libor Kozák.

„Je dobře, že se nám podařilo rozhodnout už před poločasem a také fakt, že se dal gól Libor. Svojí přítomností přinesl kvalitu i profesionalitu, je inspirací pro mladé hráče,“ chválil nový přírůstek trenér Zsolt Hornyák.

S nerovným terénem se od první minuty zjevně lépe vyrovnávali domácí, kteří byli aktivnější a často se jim dařilo přehrávat zmateně působící obranu Středočechů. A diváci se v chladném počasí rozhodně nenudili. Domácí si vytvářeli rychle šance a aktivní byl především Kozák.

Už v šesté minutě ho marně hledal zpětnou přihrávkou v šestnáctce Pešek, o minutu později spolupráce stejné dvojice skončila průnikem ex-reprezentačního útočníka, ovšem jeho ránu lapil brankář Kočí. Hosté se snažili alespoň v první čtvrthodině využít každou možnost k rychlé protiakci, ale až na pár slibných centrů se k ničemu nedostali a domácí předvedli skvělou pasáž hry, v které rozhodli o výsledku.

Poprvé udeřil Slovan ve 20. minutě po rohu Nešického, prodloužený hlavou Karafiáta, a dobíhající Hybš míč donesl tělem až za čáru. O osm minut později všudybyl Pešek prošel od středového kruhu za marného stíhání tří obránců soupeře a levou nohou propálil s pomocí tyče vybíhajícího Kočího. Ve 43. minutě sice další vzájemný souboj na hranici šestnáctky hostující gólman vyhrál, jenže míč se odrazil k Oscarovi a ten ho pohotově ze třiceti metrů vrátil do odkryté branky.

Hosté se hned po pauze snažili dostat do hry a střela Květa z trestného kopu i lob Mingazova měly dobré parametry, ovšem gólman Nguyen v obou případech svůj tým podržel. Domácí po pauze už nikam nespěchali, nepouštěli se do žádné velké ofenzivní přestřelky. Ale jakmile měli první šanci, opět skórovali - Oscar vyzval přihrávkou za obranu Kozáka, který se pohotovou tečí zapsal vůbec poprvé do střelecké kroniky české nejvyšší soutěže a uzavřel skóre zápasu. Liberec dokázal vstřelit čtyři góly poprvé od října 2017.

Příbramský trenér Josef Csaplár nehledal žádné výmluvy. „Liberec už ve zbytku soutěže těžko narazí na slabšího soupeře. Dostali jsme góly po hloupých individuálních chybách a nezbývá nám, než se na snažit to nejrychleji zapomenout. Vůbec jsme se nedostali k tomu, co jsme chtěli hrát,“ prohlásil.