Liberec čeká Příbram. Snad se s námi porvou fotbalově, doufá Karafiát

Na liberecké poměry nebylo přes zimu v týmu mnoho změn. Ze základní sestavy vypadl jediný hráč, zato neobyčejně důležitý - záložník Petr Ševčík, tvůrčí typ, který zamířil do Slavie. Náhradu za něj Liberec do včerejška neoznámil. „Kádr se nám teď až tak moc neobměnil, tak doufejme, že to bude stačit a budeme dál bojovat v horní polovině tabulky,“ dodal Karafiát.

Obrana zůstala pohromadě celá se stopery Karafiátem a Kačarabou, z branky vše jistí Nguyen. Defenziva ovšem nebyla tím, co Liberec tížilo. Tým dal v 19 podzimních zápasech pouhých 17 gólů a jeho střelecké tápání by měla vyléčit velká zimní posila Libor Kozák, útočník, který hrával za Lazio Řím či Aston Villu. „Nechceme ale vše házet jen na něj, ostatní hráči mu musí pomoct,“ upozornil kouč Zsolt Hornyák.

Liberec je v tabulce sedmý a rád by zaútočil na první šestku, která si to v nadstavbě rozdá o přední příčky a evropské poháry. „Všichni chceme Evropu hrát, pro diváky je to atraktivní záležitost. Myslím, že s naší hrou se tam můžeme dostat,“ prohlásil kapitán Radim Breite.

Liberec - Příbram Sledujte od 15.00 online.

Většinu zimy strávil Liberec na soustředěních v teple a herně se mu celkem dařilo. Dokázal porazit lídra ázerbájdžánské ligy Neftči Baku či elitní srbský tým Partizan Bělehrad.

S Příbramí dnes dorazí k Nise i útočník Radek Voltr, který do středočeského týmu v zimě přestoupil právě z Liberce. „Těším se. Za dva roky působení jsem v libereckém klubu získal velké množství kamarádů, se kterými jsem stále v kontaktu. Nebude to jednoduché utkání, protože Liberec má svou sílu, ale to platí i o nás. Určitě tam pojedeme s ambicemi na bodový zisk,“ řekl Voltr pro příbramský web.

I trenéři hostů mají libereckou minulost. Hlavní kouč Josef Csaplár dovedl společně s Ladislavem Škorpilem v roce 2002 Liberec k prvnímu mistrovskému titulu, v obraně tehdy nastupoval dnešní příbramský asistent Bohuslav Pilný. „Na stadion U Nisy se vždycky moc těším, protože jsem tady ve Slovanu Liberec prožil nejkrásnější chvíle své kariéry. Návrat je pro mě pokaždé příjemný, i když jsem tady snad ještě nikdy jako soupeř a trenér nebodoval, tak doufám, že to teď zlomím a nějaké body si konečně odvezu,“ uvedl Pilný.

Favoritem dnešního zápasu je však domácí Liberec, a pokud chce zabojovat o evropské poháry, měl by Příbram porazit. „Příbramský tým je naladěný pořád útočně, protože pod trenérem Csaplárem se snad ani jinak hrát nedá, což nás tady v Liberci před lety učil,“ řekl liberecký asistent Miroslav Holeňák. „Bude to pro nás zase velice nepříjemný a těžký soupeř, který bude na těžkém terénu U Nisy presovat. Na to jsme se ale poctivě připravovali a máme jednoznačnou motivaci první zápas vyhrát.“

Liberci dnes bude chybět nejlepší střelec Potočný, který má stop kvůli žlutým kartám. Ze stejného důvodu nemůže hrát ani obránce Koscelník.