Liberec vyhlíží náhradu za Ševčíka, prozradit jména má trenér zakázané

Sedmý tým tabulky jedná se dvěma hráči, kteří mají být na úrovni reprezentace svých zemí. „Mám cukání vám ta jména prozradit, ale mám to zakázané,“ žertoval Hornyák na tiskové konferenci.

Podle libereckého trenéra je příchod jedné či dokonce dvou posil místo Ševčíka jistý na 99 procent. „Dejte nám na to ještě pár dní, i když i mě už tlačí čas. Ale ti hráči jsou zatím vázaní v klubech a jde o přední evropské týmy,“ uvedl.

Podle Hornyákových představ měl jít Liberec při zimním posilování týmu do kvality, a ne do většího objemu hráčů. Jedno velké jméno se mu už ulovit podařilo. Góly by na jaře měl v modrobílém dresu střílet zkušený exreprezentační útočník Libor Kozák.

„Je velká věc, že si Libor vybral nás,“ těší Zsolta Hornyáka. „Bylo velmi těžké ho získat, Jablonec či Ostrava o něj měly obrovský zájem. Jsem rád, že si nedával jen finanční podmínky, ale šlo mu hlavně o to, aby hrál. Doufám, že my mu pomůžeme vrátit se do reprezentace a on nám zase pomůže dávat góly.“

Devětadvacetiletý Kozák si v dresu Liberce zahraje poprvé českou ligu. Deset let strávil v cizině, hrál za Lazio Řím či Aston Villu, naposledy nastupoval za Livorno v druhé italské lize. „Vím, že se ode mě očekávají góly a jsem na to připravený,“ ujistil vysoký útočník, který se dvakrát trefil v generálce s bulharským Plovdivem.

Zimní změny v Liberci Přišli: Petar Musa (hostování, Slavia Praha), Olivier Vliegen (RSC Anderlecht), Libor Kozák (A.S. Livorno Calcio) Odešli: Rolando Aarons (konec hostování, Newcastle United), Petr Ševčík (Slavia Praha), Milan Kerbr (Apollon Limassol), Václav Hladký (St. Mirren, Radek Voltr (1. FK Příbram), Elvis Mashike Sukisa (juniorka)

Liberečtí byli v zimě na dvou zahraničních soustředěních - na Kypru a v Turecku - a věří, že i příprava v teple jim pomůže na jaře zaútočit na evropské poháry. „Za celé mužstvo můžu říct, že máme jednotný plán a cíl zabojovat o poháry. V lize se chceme dostat do první šestky a pořád jsme ve hře i v MOL Cupu,“ řekl Hornyák.

V přípravě ho příjemně překvapily výkony obránce Ondřeje Lehoczkého, kterého si vytáhl z juniorky. „Je to kvalitní hráč, který dokonce ťuká na dveře základní sestavy,“ uvedl Hornyák.

Kromě finalizace posil teď v Liberci řeší i případ útočníka Elvise Mashikeho, kterého klub poslal na hostování do druholigových Budějovic, ale hráč odtamtud prchl zpět k Nise, teď trénuje s juniorkou a klub mu shání angažmá.

„Elvis má svoje kvality, ale musí si sám uvědomit, kde se nachází. Možná, že ještě dostane šanci, ale nemusí jich dostat deset,“ řekl liberecký trenér.

Liberec začne jaro na domácím hřišti, kde v sobotu přivítá celek Příbrami.