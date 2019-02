Slavia, Plzeň i Sparta jdou do akce. Fotbalové jaro startuje s předstihem

Alespoň na víkend má ustoupit mráz, otepluje se a na většině území republiky taje sníh. Fotbalové jaro startuje o týden dřív než před rokem.

„Stav hracích ploch bude znovu rozhodující, víme, čím jsme si loni na začátku února prošli. Jestli se bude hrát na sněhu, zamrzlé trávě a nerovných terénech, byla by to pro nás nevýhoda,“ říká těsně před startem Jindřich Trpišovský, kouč Slavie, která na podzim posbírala v devatenácti zápasech 49 bodů.

V pátek v podvečer Fortuna liga pokračuje dvěma duely dvacátého dějství. Pět zápasů organizátoři naplánovali na sobotu, jediné utkání se hraje v neděli.

Slavia - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Pechanec, na podzim 3:0 Předpokládané sestavy Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Ševčík, Stoch - Škoda. Teplice: Grigar - Čmovš, Jeřábek, Krob - Vondrášek, Ljevakovič, Kučera, Žitný, Moulis - Hora, Vošahlík.

Lídr tabulky startuje zostra: sobotní duel s Teplicemi, čtvrteční Evropská liga proti Genku a tři dny nato rovnou šlágr o první místo proti Plzni.

„Vždycky upřednostníme utkání, které bude následovat. Neděláme rozdíly, jestli je nějaká soutěž těžší, nebo lehčí, důležitá, či méně důležitá,“ poznamenal trenér Trpišovský.

V zimě přivítal v týmu tři nové tváře, z nichž má do základní sestavy nejblíž exliberecký záložník Ševčík. Masopust z Jablonce i Král z Teplic pravděpodobně začnou mezi náhradníky. „Ale určitě to není jednoduché rozhodování, všichni kluci vypadají dobře,“ doplnil slávistický kouč.

NOVÉ TVÁŘE. Fotbalovou Slavii v zimě posílili Petr Ševčík z Liberce, Lukáš Masopust z Jablonce a Alex Král z Teplic. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského má do základní sestavy nejblíž středopolař Ševčík.

Jeho protějšek Stanislav Hejkal přišel v zimě kromě zmíněného Krále také o útočníka Vaněčka. Autor sedmi podzimních gólů odešel do Heart of Midlothian.



„Myslím, že těžší pro nás bude nahradit Krále. Je to rychlonohý stoper a navíc může hrát i na pozici defenzivního záložníka. Vaněček už v závěru podzimu neodváděl adekvátní výkony, asi už byl hlavou ve Skotsku,“ řekl Hejkal.

Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň sobota 15.00, rozhodčí Julínek, na podzim 1:6 Předpokládané sestavy

Boleslav: Šeda - Klíma, Šušnjar, Chaluš, Fulnek - Takács, Hubínek - Ladra, Matějovský, Přikryl - Komličenko. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Čermák, Kovařík - Beauguel.

Také druhou Plzeň čekají na startu jara čtyři utkání během třinácti dnů: liga plus Evropa, ve které na loňského mistra čeká vyřazovací dvojzápas s Dinamem Záhřeb.

„Úvod pro nás bude určitě těžký, ale to stejné platí pro Slavii. Možná je škoda, že se v lize střetneme už ve druhém kole mezi evropskými poháry. Ale takový je los,“ uvedl trenér Pavel Vrba.

Dál nemůže počítat s vážně zraněným Krmenčíkem, kterého by měl zastoupit Beauguel, posila ze Zlína. Do sestavy má blízko i záložník Kayamba, který ještě na podzim nastupoval za Opavu.

„Plzeň má konsolidoané a kvalitní mužstvo, navíc ještě dobře posílila. My můžeme za největší zimní posilu považovat udržení kanonýra Komličenka,“ hodnotil mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Ruský střelec už má v aktuální sezoně na kontě osmnáct gólů, což je unikát.

Plzeň na podzim nasázela o devatenáct branek méně než Slavia, i když zrovna v srpnovém duelu proti Boleslavi se rozstřílela: vyhrála 6:1.



Slovan Liberec - Příbram sobota 15.00, rozhodčí Marek, na podzim 3:1 Předpokládané sestavy

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Oršula, Nešický, Pešek - Kozák. Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Kilián - Fantiš, Mingazov, Rezek, Antwi - Voltr.

Ze sedmého místa jim chybí pět bodů do první šestky, která v květnu bude hrát tzv. skupinu o titul. K tomu, aby se do ní fotbalisté Liberce probojovali, má pomoct i Libor Kozák, bývalý reprezentant.



„Těším se na návrat do Česka, jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Čeká mě nová zkušenost,“ připomněl Kozák, že si domácí nejvyšší soutěž ještě nikdy nevyzkoušel. Před odchodem do zahraničí totiž jako teenager nastupoval jen ve druhé lize za Opavu.



Příbram s Libercem padla v posledních pěti ligových zápasech, u řeky Nisy zvítězila pouze v roce 2000. Do jara vstupuje ligový nováček z dvanáctého místa.

Fastav Zlín - Slovácko sobota 15.00, rozhodčí Lerch, na podzim 4:0 Předpokládané sestavy

Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Matejov, Jiráček, Podio, Holík, Bartošák - Poznar, Vyhnal. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Janošek - Navrátil, Havlík, Kalabiška - Zajíc.

Strach, aby se neopakovalo tradičně nepovedené zlínské jaro. Zvlášť když po úspěšném podzimu přichází neznámá. Trenér Michal Bílek odešel k reprezentaci Kazachstánu, naváže na jeho práci Roman Pivarník?

„Na podzim jsme se propracovali do lepší šestky a rádi bychom tam zůstali, i když všichni víme, jak je fotbal ošidný,“ řekl zlínský sportovní ředitel Zdeněk Grygera.

Hned v úvodním soutěžním duelu nového roku se Fastav utká se Slováckem, rivalem z regionu, kterého na podzim porazil vysoko 4:0.

„Já neřeším, jestli je to derby, nebo jiné utkání. Vím, že to fanoušci vnímají jinak, ale podle mě je zbytečné se na tenhle zápas speciálně zaměřovat. Pro mě je důležitý každý ligový duel,“ prohlásil na rovinu Martin Svědík, kouč jedenáctého Slovácka.

Karviná - Opava sobota 15.00, rozhodčí Franěk, na podzim 3:1 Předpokládané sestavy Karviná: Berkovec - Krivák, Rundič, Záhumenský - Moravec, Bukata, Smrž, Budínský, Guba - Ba Loua, Wágner. Opava: Šrom - Hrabina, Rychlý, Simerský, Žídek - Manzia, Zavadil, Janetzký, Zapalač - Smola, Opoku.

Podzimní slezské derby v Opavě vyznělo lépe pro Karvinou, byť tomu postavení v ligové tabulce neodpovídá. Karviná je až předposlední, na devátou Opavu ztrácí osm bodů.

„Jsem přesvědčený, že jsme mužstvo připravili dobře a cíl, kterým je záchrana, splníme. Proti Opavě k němu chceme vykročit,“ tvrdí kouč Norbert Hrnčár, který na konci podzimu nahradil Romana Nádvorníka.



„Chceme se zlepšit na venkovních hřištích a hned v Karviné bychom na tom chtěli zapracovat. Obecně bychom chtěli hrát venku trošku odvážněji,“ plánuje trenér Opavy Ivan Kopecký.

Sparta - Bohemians neděle 17.00, rozhodčí Proske, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Štetina, Hanousek - Karlsson, Frýdek, Kanga, Sáček, Chipciu - Tetteh. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Vondra - Reiter, Ljovin, F. Hašek, Vacek, Vaníček - Nečas.

Jediný nedělní duel a poslední utkání kola na Letné.

Sparťané v něm touží napravit nevydařený podzim, který zakončili na páté pozici s výraznou ztrátou na Slavii a Plzeň.

„Pokud náš způsob hry bude kvalitní a naše cesta bude směrovat nahoru, jdeme správným směrem,“ myslí si kouč Zdeněk Ščasný, kterého podržel nový sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Spartě se dařilo v přípravě, během které vyhrála všech sedm zápasů. „Vždycky je lepší, když se máte čeho chytit a nemusíte čekat na zázrak. Pokud ale nenavážete na výsledky z přípravy, je všechno zapomenuto,“ doplnil trenér.

NA PODZIM. Sparta s Bohemians remizovala v Ďolíčku 1:1. Na trefu Josefa Šurala (vlevo) z přímého kopu odpověděl před koncem Jan Záviška (vpravo).

Na podzim Sparta v pražském souboji proti Bohemians neuspěla, ztratila dva body po remíze 1:1.

„Nás v přípravě postihla chřipková epidemie. V generálce jsme měli osm zdravých hráčů, teď nás bude třináct nebo čtrnáct. Přesto se chceme se Spartou poprat a opět s ní bodovat,“ tvrdí kouč Martin Hašek.



Jeho syn Martin Hašek mladší z Ďolíčku v zimě zamířil právě na Letnou. V Bohemians ho má nahradit Kamil Vacek, host z dánského Odense, jenž ve Spartě dřív působil.

„Strávil jsem tam krásné roky, ale to už je minulost. Žiju dneškem a na ten zápas se těším, proti Spartě nastoupím poprvé jako soupeř,“ uvedl Vacek.