Liberec s Kozákem nestačil na Bialystok, Slavia podlehla Salcburku

Devětadvacetiletý Kozák, který přišel do Liberce v týdnu po konci angažmá v italském druholigovém Livornu, v 59. minutě přiťukl míč Aleši Nešickému, který snížil na 1:2. Jagiellonia však ještě v závěru přidala pojistku.

„Škoda, že jsme těch gólů nedali víc, protože příležitosti jsme já nebo kluci k tomu měli. Soupeř byl kvalitní, ale mohli jsme mu ještě víc zatopit,“ řekl Kozák v rozhovoru pro klubový web.

Brankovou konstrukci trefil na začátku druhého poločasu. „Před gólmanem jsem střílel z voleje a šlo to přímo do tyčky a ven. Je to škoda, ale když to řeknu blbě, tak smůla radši teď než potom v lize. Když se do šancí budu dostávat, tak věřím, že gól přijde,“ uvedl bývalý útočník Lazia Řím nebo Aston Villy.

První prohra Slavie

Fotbalisté Slavie ve druhém utkání na soustředění v Portugalsku podlehli Salcburku 0:1 a v zimní přípravě poprvé zaváhali. Pražané tak v Algarve nenavázali na úvodní hladkou výhrou 4:0 nad spřáteleným čínským klubem Peking Čung-che Kuo-an.

Slávisté byli v úvodu aktivnější. Ve 13. minutě se dostal do slibné pozice Petr Ševčík, ale vystřelil nepřesně. Chvíli nato Jaromír Zmrhal po úniku trefil jen brankáře Salcburku Cicana Stankovice. V závěru první půle zase špatnou rozehrávku gólmana Ondřeje Koláře těsně nepotrestal Moanes Dabur.

Pražané byli nepřesní i po změně stran, mezi tyče se nevešel Zmrhalův přímý kop ani hlavička Tomáše Součka. Úřadující rakouští mistři v 65. minutě zápas rozhodli. Zlatko Junuzovič nacentroval do šestnáctky, nepokrytý Patson Daka se položil do vzduchu a akrobatickým kopem překonal Koláře.

„Nastoupili jsme proti semifinalistovi Evropské ligy z posledního ročníku s výbornou organizací, presinkem a výstavbou hry. Pro nás velká zkušenost, škola a zkouška, ve které, troufám si říct, jsme obstáli,“ řekl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Svěřenci Jindřicha Trpišovského v pondělí nastoupí proti výběru anglického Brentfordu do 23 let a v pátek uzavřou portugalské soustředění soubojem s Rosenborgem Trondheim.

S polským soupeřem si poradila Olomouc, která rovněž na tureckém soustředění zdolala Zaglebie Lubin 2:1. Branky Sigmy vstřelili Martin Nešpor a Milan Lalkovič.

Slovácko v neděli sehrálo v Turecku dva duely. Nejprve v přestřelce se srbským Dinamem Vranje dotáhlo dvoubrankové poločasové manko a remizovalo 4:4. Ve druhém utkání tým z Uherského Hradiště porazil dánské Randers 1:0 gólem Stanislava Hofmanna z 53. minuty. Slovácko v přípravě dál drží neporazitelnost.

Nedělní přípravná utkání Hráno v Turecku Slovan Liberec - Jagiellonia Bialystok 1:3 (0:2)

Branky: 59. Nešický - 20. Rusje, 37. Savkovič, 82. Klimala.

Sestava Liberce: Vliegen (Hasalík) - Mikula (46. Koscelník), Kačaraba (46. Lehoczki), Vukliševič, Fukala - Vrabec (46. Nešický), Mara, Potočný (75. Pešek), Malinský - Kozák (63. Musa), Pázler (46. Oscar). Trenér: Hornyák. 1. FC Slovácko - Dinamo Vranje 4:4 (0:2)

Branky Slovácka: 55. Kadlec, 63. Diviš, 65. Sadílek, 88. Olšanský.

Sestava Slovácka: Nemrava - Olšanský, Šimko, Kadlec, Reinberk (46. Divíšek) - Sadílek, Hellebrand, (75. Zajíc), Havlík (30. Machalík) - Diviš, Chrisantus (60. Janošek), Rezek. Trenér: Svědík. Slovácko - Randers FC 1:0 (0:0)

Branka: 53. Hofmann.

Sestava Slovácka: Trmal - Juroška, Hofmann, Franič, Divíšek (46. Reinberk) - Janošek (78. Sadílek), Daníček, Havlík (46. Machalík, 75. Hellebrand) - Navrátil, Zajíc (78. Chrisantus), Kalabiška. Trenér: Svědík. Sigma Olomouc - Zaglebie Lubin 2:1 (1:0)

Branky: 22. Nešpor, 89. Lalkovič - 83. Poreba.

Sestava Olomouce: Buchta - Zahradníček (58. Sladký), Beneš, Jemelka, Vepřek (80. Sláma) - Pilař (58. Lalkovič), Plšek (58. Texl), Kalvach, Houska, Falta - Nešpor (58. Yunis). Trenér: Jílek Fastav Zlín - FC Nižnij Novgorod 1:2 (1:0)

Branky: 38. Poznar - 46. Sergejev, 80. Fomin.

Sestava Zlína: Dostál - Gajič, Buchta, Hnaníček - Bartošák, Podio, Jiráček, Džafič (60. Hronek, 62. Slaměna), Matejov (46. Holík) - Poznar, Železník (46. Vyhnal), Trenér: Pivarník. Baník Ostrava - FK Lvov 0:0

Sestava Ostravy: Budinský - Celba (61. Pazdera), Šindelář (46. Procházka), Azackij, Breda (46. Granečný) - Bolf (61. Holzer), Mešaninov (61. Jánoš), Kaloč (61. Hrubý), Jirásek - Diop, J. Šašinka (61. Kuzmanovič). Trenér: Páník.