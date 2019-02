Olomouc čekají v Turecku Japonci i déšť: Jen ať nejsme na bazénu

Předpověď počasí není nejlepší. „Má hodně pršet, abychom nebyli týden na bazénu,“ obával se před odletem olomoucký trenér Václav Jílek. „To by byla komplikace, doufám, že terény budou lepší a můžeme se věnovat taktickým věcem, abychom byli na první ligový zápas připraveni.“

V pondělí by měli olomoučtí fotbalisté odehrát zápas proti dánskému Hobro IK a v pátek se konfrontují s japonským klubem Shonan Bellmare. „Chtěli jsme soupeře z nejvyšších soutěží, to se splnilo. Ale jakou mají kvalitu, nedokážu odhadnout,“ povídá Jílek, jenž bude na soustředění hlavně sehrávat stoperskou dvojici Beneš-Jemelka.

Tým Olomouce v Turecku Brankáři: Miloš Buchta, Michal Reichl, Aleš Mandous. Obránci: Martin Sladký, Radek Látal, Juraj Chvátal, Vít Beneš, Václav Jemelka, Jan Kotouč, Roman Polom, Jan Štěrba, Michal Vepřek, Jiří Sláma. Záložníci: David Houska, Jakub Plšek, Lukáš Kalvach, Jiří Texl, Mojmír Chytil, Václav Pilař, Milan Lalkovič, Tomáš Zahradníček, Šimon Falta. Útočníci: Martin Nešpor, Pavel Dvořák, Jakub Yunis.

„Dostáváme deset dní, kdy můžeme pracovat v přijatelnějších podmínkách,“ věří Jílek, že změna z minus pěti stupňů do plus patnácti a následně zase zpátky do české zimy nezanechá následky na zdraví hráčů.

Z tohoto důvodu například Dukla Praha zahraniční soustředění neměla. Jiné kluby ale zase vyrazily za teplem a přírodními terény i dvakrát. „Důležité bude porazit Jablonec,“ upíná se už k prvnímu mistrovskému utkání jarní části záložník Sigmy Milan Lalkovič.

Čtrnáctá Olomouc se chce na jaře rychle odrazit z poslední skupiny a vyhnout se záchranářským chmurám.