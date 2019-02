Příprava: Sparta po Dynamu Kyjev zdolala i Peking, zvítězily také Teplice

Hlavní postavou první půle duelu s Kyjevem byl sparťan Nicolae Stanciu. Rumunský záložník nejprve v 17. minutě po zblokované střele se štěstím dostal do šance Benjamina Tetteha, který před gólmanem nezaváhal, a v první minutě nastaveného času se nádherně trefil z přímého kopu za vápnem přímo do šibenice.

Dvě minuty po přestávce z podobné pozice snížil Viktor Cygankov a v 64. minutě další krásnou ranou z dálky do horního rohu srovnal Achmet Alibekov. Letenští si však výhru nad druhým celkem ukrajinské ligy, který byl na podzim v pohárech soupeřem Slavie a Jablonce, vzít nenechal. Po Hanouskově centru se z první prosadil teprve šestnáctiletý Adam Hložek.

Po dlouhém zranění se vrátil útočník Václav Kadlec, který odehrál posledních dvacet minut. „Je to už tak dávno, co jsem naposledy hrál, že už jsem si skoro nepamatoval, jaký to je pocit,“ podotkl.

Do odpoledního utkání nasadil trenér Zdeněk Ščasný odlišnou sestavu, i v ní však sparťané dominovali. V 36. minutě si svůj první gól po návratu na Letnou připsala jedna ze zimních posil Martin Hašek. Osmý celek uplynulé sezony čínské ligy krátce po pauze vyrovnal z penalty, ale ve zbytku zápasu už kraloval favorit. Dvakrát se trefil mladý útočník Václav Drchal a skóre uzavřel Michal Sáček.

Sparta po nepovedeném podzimu figuruje v lize až na pátém místě, ale v zimní přípravě se jí zatím daří. V pondělí na úvod soustředění ve Španělsku porazila maďarský MOL Vidi 3:1 a vyhrála i předchozí tři přípravné zápasy.

Teplice porazily v rámci soustředění na Kypru polský tým Górnik Zabrze díky dvěma brankám v druhém poločase 2:0. Proti předposlednímu celku polské ligy byly jasně lepším celkem. Brankáře Martina Chudého, který dříve působil na severu Čech, překonali po propadnutém centru Patrik Žitný a pak po přímém kopu Daniel Soungole.

Karviná po třech remízách za sebou a úvodní výhře utrpěla v přípravě první porážku. V Maďarsku po poločase prohrávala 0:2, po změně stran pak svou první brankou v dresu slezského klubu snížil slovenský záložník Martin Bukata.

„Tentokrát nebyla naše defenziva tak kvalitní jako v předchozích zápasech. Směrem dopředu jsme si vytvořili nějaké šance, ale byli jsme málo odvážní. Nechci tým po prohře omlouvat, ale na hráčích byla už znát únava, chyběla jim středeční lehkost z Mariboru,“ uvedl pro klubový web slovenský trenér Karviné Norbert Hrnčár, jehož tým v Mariboru uhrál remízu 0:0.

Příbram remizovala na hřišti vedoucího týmu druhé ligy Českých Budějovic 1:1. Hosty poslal v první půli do vedení Petr Průcha, ale zasloužené vyrovnání zařídil aktivnějším Jihočechům v 71. minutě bývalý příbramský hráč Peter Grajciar.

„Hodnotím to pozitivně, nikomu se nic nestalo. Viděl jsem tu spoustu hezkých věcí, akcí, šancí, ale i věci, které nefungují. Ale dobré, jsme rádi, že jsme to absolvovali,“ řekl pro klubovou televizi příbramský trenér Josef Csaplár.

Kvůli nepřízni počasí v Turecku nemohl utkání s polským Bialystokem odehrát Liberec. Oba celky se dohodly na nedělním náhradním termínu.