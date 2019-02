Věřím, že skončíme třetí, říká posila jablonecké zálohy Vatajelu

O příchodu do Jablonce

Jsem spokojený, že jsem tady. Kluci v kabině mě vzali dobře. Znám trenéra Petra Radu ze Sparty, kde jsme spolu pracovali. Jablonec hrál v minulém roce skupinu Evropské ligy UEFA, je to dobrý tým. Musíme ještě pořádně pracovat, máme před sebou dva týdny přípravy. Potom začíná liga a těšíme se na to.

O spoluhráči ze Sparty

S obráncem Davidem Hovorkou jsme hráli ve Spartě a i tam jsme se spolu hodně bavili. I tady mi pomáhá hodně, říká mi, co a jak v Jablonci funguje, jaké to je v kabině, jaká je atmosféra a tak. Kluci jsou v pohodě a nálada v týmu je taky dobrá.

O čtvrtém místu po podzimu

Koukal jsem na Jablonec posledního půl roku, když byl v Evropské lize, a je tady dobrý tým. Cíl je zase se poprat o pozici, která zaručí start v pohárové Evropě. Doufám, že skončíme třeba na třetím místě, věřím tomu. Slavia a Plzeň už mají před námi větší náskok.

Na podzim soupeři, na jaře spoluhráči. Bogdan Vatajelu (vpravo) a Tomáš Holeš.

O čísle na dresu

Ve Spartě jsem hrál s číslem 88, v Jablonci budu mít jedenáctku, ale není to pro mě nějak speciální číslo. Volal mi vedoucí mužstva, jaká čísla jsou k dispozici a zeptal se mě, jaké bych chtěl. Já byl zrovna s manželkou s autem v servisu, tak jsem mu řekl, že jedenáct je dobrý (smích). Podle mě číslo nehraje, tak není moc důležité. Důležité je, co jako hráč děláš na hřišti, ale doufám, že jedenáctka pro mě bude šťastná. Jinak oblíbené číslo ani nemám. Hrál jsem v bývalých klubech s trojkou nebo pětkou, nemám to nějak zvlášť vybrané.

O spolupráci s Doležalem

Ve Spartě jsem měl hodně asistencí pro Pepu Šurala, byl pro mě dobrý spoluhráč. Útočník Martin Doležal v Jablonci je podobný typ jako Šury. Silný, vysoký a hraje dobře hlavou. Doufám, že moje centry pro něho budou dobré pro střílení gólů.

O čekání na první ligový gól

Nevím, těžko říct, jestli se ho dočkám na jaře v Jablonci. Ve Spartě jsem hrál něco jako levé křídlo, ale přišel jsem jako levý obránce. Podle mě se nejlíp cítím právě na kraji obrany, takže mám několik asistencí v první lize, ale gól ne. Všichni čekají gól, ale pokud dám asistenci a tým díky tomu vyhraje, jsem spokojený. Jsou tam další hráči, kteří mohou skórovat. Jde mi hlavně o to, aby vyhrával tým. Ale uvidíme, možná se mi povede v Jablonci dát první ligový gól.