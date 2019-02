Kulantně řečeno, hřiště bylo kyperské, říkal po výhře teplický kouč

„Vzhledem k tomu, že hřiště bylo kulantně řečeno takové kyperské, jsem rád, že jsme zvítězili, že se nikdo nezranil a že jsme dostali do hry všechny mladé hráče,“ pochvaloval si v klubové televizi trenér Sklářů Stanislav Hejkal.

Góly do branky exteplického Martina Chudého, zimní posily patnáctého týmu polské ligy, padaly až ve 2. poločase.

Nejprve se prosadil Žitný po Vondráškově centru. „Moje třetí šance v utkání. Míč jsem na penaltě uklízel placírkou,“ líčil záložník Patrik Žitný. Jen jedenáct minut nato vedení navýšil Soungole po standardce Kučery.

Zimní příprava zápasy prvoligových týmů

„Potkali jsme velmi dobře připraveného soupeře, kterému jsme se vyrovnali. A vyhráli jsme zaslouženě, v 1. půli jsme měli daleko víc šancí než on, i když tam byly i nedostatky,“ viděl Hejkal a Žitný s ním souhlasil: „Nějaké chyby jsme udělali, ale měli jsme i dobré věci. A terén byl vážně těžký.“

Zápas se hrál v Sotiře, jen pár minut jízdy autobusem z hotelu. Opět jako střídající dostali prostor stoper Knapík a záložník Radosta, kteří do ligového týmu povýšili z dorostu. „Knapík s Radostou pro mě už nejsou dorostenci, ale hráči A týmu. Tečka. Mají to tak všichni z dvacetičlenného kádru,“ nedělá Hejkal rozdíly. Do 2. půle zasáhl i útočník Bezdička, který kvůli zranění Lutse a Jindráčka přišel na půlroční hostování z pražské Dukly.

Teplice v zimě jen vítězí, na domácí umělce vysoko přehrály Neugersdorf, Táborsko i Varnsdorf.

„Od pondělí nás na Kypru čekají pro mě důležité tři dny, čtyři dobré tréninky v dobrých klimatických podmínkách na dobré trávě a jeden přátelský zápas s Rigou,“ zmínil Hejkal středečního lotyšského soupeře. Na Kypru je 17 stupňů Celsia. „Až se vrátíme domů, čeká nás adaptace na počasí a týdenní tréninkový cyklus před ligovým startem na Slavii.“ Což bude v sobotu 9. února, zápas úvodního jarního kola má výkop v 17 hodin.

Teplice si před týdnem „užily“ dobrodružné cestování do městečka Ayia Napa. Vylétly v 6.30 ráno a v hotelu výprava ulehla až druhý den ve 4.45. Let do Mnichova měl zpoždění, kvůli tomu uletěl přípoj na Kypr. Do Larnaky proto Skláři museli přes Varšavu.