Chci se fotbalem bavit a góly přijdou, věří liberecká posila Kozák

Kozák patřil k velkým talentům českého fotbalu, už v 19 odešel do zahraničí a hrál za Lazio Řím či anglickou Aston Villu. Jenže pak jeho kariéru přervala zlomenina nohy a následné komplikace, kvůli nimž přišel o dvě sezony.

Do Liberce zamířil z druholigového italského Livorna a ve středu se k severočeskému týmu připojil na soustředění v Turecku. „Jsem nadšený a připravený hrát. Liberec může pomoct mně a já doufám, že můžu zase pomoct Liberci,“ prohlásil Kozák.

V Liberci na něj čeká významná role, v útoku Slovanu není příliš velká konkurence a klub si od zvučné posily hodně slibuje na hřišti i v kabině. I to 29letého vytáhlého útočníka pod Ještěd zlákalo, navíc byl v pravidelném kontaktu s trenérem Zsoltem Hornyákem. „Celou dobu jsme si volali a psali. Bylo vidět, že mě v týmu chce, a to je pro mě v situaci, kdy potřebuju hrát, to nejdůležitější. Teď už bude na mně, abych trenérovi jeho důvěru splatil.“

Sedmý tým ligové tabulky dal na podzim jen 17 gólů, a tak je jasné, co se od Kozáka bude na jaře čekat. „Očekávání jsou, ale jsem připravený se s tím pobít. Pro mě je důležité začít hrát a dostat se do formy. Pokud je forma, člověk se fotbalem baví a góly přijdou,“ věří Libor Kozák.

Nejlepší střelec Evropské ligy v sezoně 2012/13 je po vleklých zdravotních peripetiích už úplně v pořádku, a to je pro něj v tuhle chvíli hlavní. „Už dlouho trénuju bez problémů, teď ještě získat zápasové tempo. Fyzicky se cítím silně, ale bude potřeba to prodat i na hřišti.“

Poprvé do akce půjde zkušený útočník zřejmě v sobotu, kdy Liberec hraje v Turecku další přípravné utkání proti polskému týmu Jagiellonia Bialystok.

Liberci už v minulosti sázka na útočníka se slavnou minulostí vyšla. V sezoně 2016/17 za Slovan nastupoval Milan Baroš a patřil k oporám týmu.