Sparta hraje proti CSKA Sofie, povede si v přípravě lépe než Plzeň?

Když jsem byla ještě zběsilá „snažilka“ a potom vyděšená „těhule“, ráda jsem se probírala příběhy z porodů a představovala jsem si, jaké to asi bude, jak to budu prožívat... nu už to mám za sebou, konečně, a tak se taky můžu podělit o svůj zážitek z porodu.