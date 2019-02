Premiéru v první lize dostal obránce Lehoczki k 21. narozeninám

Že by se na hřiště dostal už v prvním jarním kole, v to vůbec nedoufal. Do utkání s Příbramí zasáhl za rozhodnutého stavu 4:0, v 69. minutě střídal Oscara. „Kdyby nebylo skóre takové, asi těžko bych se dostával do hry. Kluci to dobře zvládli a já jsem si díky nim mohl zahrát,“ uvědomuje si Lehoczki. Po sobotním zápase oslavil se spoluhráči jasnou výhru a den poté své 21. narozeniny.

S fotbalem začínal v Krásné Lípě nedaleko Varnsdorfu, do Liberce zamířil ve 14 letech a od té doby prošel všemi mládežnickými výběry Slovanu, naposledy juniorkou. Když ho trenéři vzali na zimní soustředění A-týmu na Kypr a do Turecka, bylo to pro něj překvapení. V přípravě si zahrál proti Neftči Baku nebo Partizanu Bělehrad a kouč Hornyák si jeho výkony pochvaloval. „Myslím si, že Ondra je za poslední roky nejvážnější adept z odchovanců do základní sestavy. Progres byl u něho velmi rychlý, je to příjemné překvapení,“ řekl Zsolt Hornyák.

Minulý čtvrtek mladý stoper podepsal profesionální smlouvu. A v sobotu už naskočil na prvních 22 minut v lize. „Je to jiný svět, všechno je rychlé a důrazné,“ všiml si. „Trenér mi říkal, ať jsem hlavně v klidu. Snažil jsem se pomáhat klukům. Běhat tam, kde mám, a odbojovat každou minutu.“

Ondřej Lehoczki si v posledních měsících a týdnech plní své dětské sny a úvodní minuty v lize jsou pro něj velkou motivací. Prosadit se do ligového týmu přitom v Liberci tradičně není pro mladé hráče lehké. V sestavě proti Příbrami byl Lehoczki jediným odchovancem Slovanu. „Doufám, že další zápasy budou lepší než ten první,“ přeje si.

Kouč Hornyák ví, jak je důležité udržet mladého hráče nohama na zemi. „Doufám, že na sobě bude i nadále svědomitě pracovat a nepokazí ho první kroky v áčku.“