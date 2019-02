Krásné akce, drtivá výhra. Fotbalisté Liberce na úvod jara zazářili

Liberecký Pešek předvedl sólo jako Maradona To byla fotbalová báseň! Liberecký záložník Jakub Pešek předvedl v zápase 20. kola ligy proti Příbrami nevídané sólo přes celé hřiště zakončené krásným gólem. I díky němu Liberec doma vyhrál jasně 4:0. Běžela 28. minuta utkání, když Pešek hluboko na vlastní polovině převzal balon, prohnal se kolem čtyř zkoprnělých soupeřových hráčů a po sedmdesátimetrovém sprintu zakončil svou úchvatnou akci křížnou střelou levačkou. Míč se efektně odrazil od tyče do sítě. „Aleš Nešický mi dal hezkou přihrávku a slyšel jsem jen ,utíkej, běž!‘, tak jsem poslechl. Stopeři běželi na stranu, tak jsem si hodil míč na levou nohu, s čímž asi nepočítali. Následně už jsem se to snažil jen uklidit a se štěstím se balon odrazil od tyče do brány,“ popsal Pešek parádní akci, po které padl druhý liberecký gól. Krásnou Peškovu akci ocenil i zkušený útočník Libor Kozák, velká zimní posila Liberce, který se proti Příbrami také trefil. „Péša to udělal úplně nádherně. Je rychlý a víme, že může utéct, ale teď jsem tedy koukal. Čtyři ho naháněli a nechytili,“ žasl Kozák. Žasli i bránící hráči Příbrami, ze kterých si Pešek udělal tréninkové kužely. „Bohužel jsme couvali místo toho, abychom šli do něj. Ale on je hodně rychlý, nestíhali jsme,“ uznal obránce Tomáš Jablonský. Jakub Pešek poslechl trenéra Hornyáka, který ho nabádá, aby se nebál obejít hráče v soubojích jeden na jednoho. „Chce to po mně v podstatě pořád. Hlavně ve vápně si to mám dávat, že mě prý nikdo nechytí. Tak se toho snažím držet.“ Pešek se při svém úžasném kousku zhlédl i v sólu argentinské hvězdy Diega Maradony v utkání proti Anglii ve čtvrtfinále mistrovství světa v Mexiku 1986, které si před zápasem připomněl. „Pustil jsem si sestřih gólů a byl tam i ten Maradonův. Možná jsem si ho vzal nějak do hlavy a okoukal jsem ho,“ usmál se. Pětadvacetiletý hráč, který do Liberce přišel před sezonou z druholigových Českých Budějovic, pokládá za důležité, že jádro týmu zůstalo přes zimu pohromadě. Ocenil i přínos útočné posily Kozáka. I díky jeho práci na hrotu se tým, který se na podzim střelecky trápil, proti Příbrami blýskl čtyřmi trefami. „Cítil jsem ho na hřišti. Chodil jsem za něj, když šel dlouhý balon. Těžili jsme z něho a navíc přidal ještě gól. Do dalších bojů nám pomůže ještě víc, spadne to z něj a bude mít větší sebevědomí,“ míní nový liberecký hrdina.