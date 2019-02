Slavia - Teplice 2:0, lídr dlouho čekal na gól, rozhodli Souček a Van Buren

Měli převahu, nápor, spoustu nebezpečných centrů do pokutového území. Byly chvíle, kdy se v Edenu hrálo pouze na teplickou bránu. Zvlášť, když domácí po přestávce útočili na hlučnou severní tribunu

Jenže gólů se dočkali natěšení fanoušci, kterých se na tribunách sešlo přes 10 tisíc, až v poslední desetiminutovce.

Skóre otevřel po Jeřábkově faulu mazácky proměněnou penaltou Souček. Vzápětí zakončil krásné sólo parádním gólem střídající Van Buren.

„V předchozích prvních jarních zápasech jsme jako trenérský tým ještě nevyhráli, takže mě to v týdnu trochu strašilo. Jsem strašně rád, že jsme zvítězili, i když se to nerodilo vůbec lehce,“ uznal domácí trenér Jindřich Trpišovský.



Když slávisté v sobotu odpoledne nastupovali k zápasu, ještě netušili, jak dopadl jejich plzeňský konkurent. O to větší radost museli mít po devadesáti minutách, kdy zjistili, že vedou po dvaceti kolech ligu už o šest bodů.

Příští neděli, kdy se hraje přímý souboj ve Štruncových sadech, mohou jít do trháku.

Proti Teplicím se před domácím publikem rozjížděli pozvolna. Hru oběma celkům komplikoval nerovný terén, míče odskakovaly, nepřesnosti přibývaly. Zato šancí bylo málo.



Bořil sice brankáře Grigara zkraje utkání prověřil, ale střílel jen doprostřed. Škoda zase efektním zakončením přes hlavu zazvonil na břevno. Stejně jako krátce před pauzou Zmrhal, jenž zazdil rychlý kontr.



Domácí trenér Trpišovský nasadil do základní sestavy jedinou novou posilu: Ševčíka z Liberce. Na levé straně dostal příležitost Olayinka, nejlepší podzimní střelec Stoch hrál až ve druhém poločase.



Když nastoupil, Eden ožil. Fanoušci skandovali jeho jméno, on chtěl být na hřišti u všeho. Chodil si pro míče, rozdával je, zkoušel střílet. Na Grigara se v tu chvíli valil jeden útok za druhým. O to větší překvapení mohl způsobit Hora, který z ničeho nic trefil tyč slávistické brány. Byla to jediná teplická šance druhého poločasu.

„Bohužel, když nedáte na Slavii gól, nemůžete pomýšlet na dobrý výsledek,“ konstatoval hostující kouč Stanislav Hejkal.



V závěru už hrála jen Slavia. Škodovu tutovku ještě zablokovali obětaví obránci, po následném rohovém kopu ale Teplice inkasovaly. Jeřábek v šestnáctce stáhl Škodu, dostal druhou žlutou kartu a Souček penaltovým obloučkem překvapil Grigara.

Následovala smršť: gól Van Burena i další příležitosti domácích - jednu z nich měl obránce Král, který si proti bývalým spoluhráčům zahrál poslední minuty.