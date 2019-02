Dvacet bodů před Spartou, hlásili v Edenu. Kouče těšil úspěšný start

„Dámy a pánové, Slavia vede ligu už o šest bodů,“ oznámil se závěrečným hvizdem hlasatel na stadionu v Edenu. Pak ještě dodal: „A před naším sousedem z Letné už o dvacet.“ Narážka mířila ke Spartě, která svůj zápas s Bohemians dohrává až v neděli.

Vlajkonoši zřejmě víc řeší Plzeň, protože ve chvíli, kdy fotbalisté už seděli za brankou a chystali se na děkovačku, začali skandovat urážky adresované na západ Čech. „Zkur... Plzeň!“

Plzeňští obhájci titulu jen remizovali 1:1 v Mladé Boleslavi, takže Slavia pojede za týden na jejich hřiště s náskokem šesti bodů.

„V jakém rozpoložení se do Plzně pojede, to uvidíme až po utkání s Genkem,“ připomněl kouč Trpišovský čtvrteční Evropskou ligu. „Teď je pro nás strašně důležitá skutečnost, že jsme zvládli první zápas. Jsem šťastný, že to vyšlo, protože jsem ve své kariéře v první a druhé lize v úvodním jarním utkání ještě nikdy nevyhrál. Už mě to trochu strašilo.“

Za úspěšný vstup do roku 2019 děkoval na všechny strany.

„Chtěl bych speciálně poděkovat divákům. Zápas se lámal, když jsme neproměnili své šance a soupeř začal hrozit. V tu chvíli nám začali fandit ještě víc a tým dotlačili k vítězství. Někdy publikum v takové situaci hráče znervózní, ale nás fanoušci podrželi. Stejně jako střídající hráči.“

Plynule tak přešel k dalšímu tématu.

„Slavia vytasila takový kalibr, jako je Stoch či Van Buren, a s nimi už převzala otěže,“ přitakával teplický trenér Stanislav Hejkal.

Stoch naskočil v 57. minutě a ještě než dozněly oslavné chorály, které ho na hřišti vítaly, už poslal spoluhráčům dvě přihrávky do gólových šancí. Čtvrthodiny po něm přišel Van Buren, a také on byl hned ve hře cítit. Své účinkování nakonec korunoval nádherným gólem na 2:0.

„Na vítězství měli zásadní podíl,“ uznal Trpišovský. „Je výhoda, když máte hráče, kteří umí vstupovat do hry a dokážou rozhodnout. Přinesli do unavené obrany odvahu, rychlost, čerstvost a dravost.“

O Stochovi trenér před zápasem dlouho přemýšlel. Váhal, zda ho má po zranění nasadit do základní sestavy, ale opatrnost se mu vyplatila. Velkou radost měl i z návratu Van Burena, který po dvou těžkých zraněních nastoupil do mistrovského zápasu poprvé od loňského března. „Jsem hrozně šťastný, že se vrátil. Gól je bonus navíc.“

Zlomový okamžik nastal v 81. minutě, kdy teplický stoper Jeřábek stáhl za dres Škodu. Po druhé žluté byl vyloučen a z penalty šla Slavia do vedení.

„Byla to hloupá penalta, ale byla,“ uznal Hejkal. „Po příchodu Stocha jsme se dostávali pod tlak a z toho logicky plynuly standardní situace. Uhlídat při nich Škodu ve vápně je těžké, nám se to jednou nepovedlo. Nezlobím se na Jeřábka, ale mrzí mě to.“

Jako od Panenky Penalty jsem trénoval, řekl Souček „Byla to moje první penalta v lize, gólman mě neznal, takže jsem tušil, že bude skákat. Naštěstí opravdu skočil,“ culil se spokojený střelec po zápase. Více

Trpišovského překvapilo, že se k penaltě postavil Souček. „Bál jsem se, protože znám jeho technické dovednosti. Za ty roky, co ho trénuji, jsem ho nikdy neviděl kopat penaltu, a také dnes byli určeni jiní hráči,“ přiznal. Na penaltu se z pověrčivosti nedíval, ale po zhlédnutí videa uznal, že to Souček trefil s přehledem. „Udělal to skvěle, ukázal, že už je mentálně vyspělý hráč.“

Slova chvály měl Trpišovský i pro soupeře. „Chtěli jsme dát brzy gól, dokud bylo hřiště v dobrém stavu, ale Tepličtí nám to nedovolili. Hráli skvěle, ukázali, že jsou strašně silný soupeř, organizovaný a důrazný. Hodně běhali, hodně napadali. Zápas byl o odvážných hráčích, o boji a o důrazu.“

Jedničkou v těžkých podmínkách byl debutant v červenobílém dresu Ševčík. „Ze středových hráčů vypadal nejlíp, běhal na velkém prostoru a nejvíc pomohl do ofenzívy,“ chválil trenér. „A přitom vím, že umí zahrát ještě líp. Byl to první zápas, a tak si ještě nedovolil na hřišti všechno.“

O bodové ztrátě Plzně se Jindřich Trpišovský dozvěděl až o přestávce. „Nebyla to pro nás žádná mimořádná motivace. Ať by zápas dopadl jakkoliv, pro nás se nic nemění. Nejdůležitější je, že jsme zvládli první zápas a dobře se odrazili k dalším bojům.“

Ve čtvrtek hraje Slavia 1. kolo play off Evropské ligy proti Genku, v neděli nastupuje k ligovému šlágru v Plzni. Vstupuje do možná nejdůležitější části sezony.