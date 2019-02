Karviná - Opava 1:1, dva rychlé góly, domácí se vracejí na patnácté místo

Karvinští se tak vrátili na předposlední místo tabulky před pražskou Duklu, které jim patřilo i po konci podzimní části.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Domácí se sedmi cizinci v základní sestavě sice do zápasu vstoupili aktivněji, ale soupeř je vytrestal hned za první okénko v defenzivě. Hosté ve 13. minutě vyrazili do protiútoku, přenesli hru zprava na levou stranu na rozběhnutého Jurečku, který míč proti Berkovcovi s přehledem křížně uklidil míč k zadní tyči.

„Ten gól přišel dost nečekaně. Bylo to v době, kdy jsme kontrolovali hru a Opava skórovala z první šance. Ale mužstvo naštěstí zareagovalo fantasticky,“ prohlásil na tiskové konferenci domácí trenér Norbert Hrnčár.

Karviná však bleskově odpověděla. Čolič poslal od pravé postranní čáry vcelku nenápadný centr do vápna, kde Wágner uplatnil výborný výběr místa a z první balon z malého vápna poslal do sítě.

„Je to škoda, když dáme gól, tak to musíme pět deset minut prostě udržet. Kdyby se nám to povedlo, bylo by to možná jiné utkání. Jsem ale rád, že nás to nepoložilo,“ řekl opavský brankář Vojtěch Šrom.

Domáci díky rychlému vyrovnání zase obživli a snažili se tvořit hru. Zato Opava dále vyčkávala na brejky a chyby soupeře. Také si vytvořila další šanci, ale Žídek ve 32. minutě přestřelil.

Závěr poločasu patřil Karviné. Šrom měl spoustu práce s tečovanou střelou Guby a už v nastavení zachránil s notnou porcí štěstí i Čoličovo zakončení z úhlu.

Pro domácí byla remíza málo a ve druhém poločasu pokračovali v aktivitě. Slibnější situace se tím však otevíraly soupeři, který ale žádné z několika přečíslení nedotáhl. Karviná se gólu mohla dočkat v 77. minutě, ale Ba Loua pohotovou střelou z otočky trefil Šromovu náruč. Opavě naopak bod stačil a ke konci už se nikam nehnala. Potřetí za sebou dokázala v lize bodovat a je devátá.