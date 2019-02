Zlín - Slovácko 0:1, nemohoucnost domácích korunoval zkrat gólmana

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Neslavně skončila premiéra pro kouče Romana Pivarníka, jenž na lavičce nahradil Michala Bílka. Zlínští v součtu s podzimem prohráli v lize počtvrté za sebou.

„Bohužel jsme nepotěšili fanoušky. Byl to bojovný zápas s minimem šancí a hlavně špatným výsledkem pro nás. Rozhodla situace, která ani nebyla šancí, jinak to byl podle mě remízový duel,“ řekl smutný kouč Roman Pivarník.

Naopak hosté získali od příchodu kouče Martina Svědíka dvanáct z patnácti možných bodů. „ Branka to byla šťastná, to přiznám, ale štěstí přeje připraveným. Jsem moc rád, že se nám zápas povedl, je to super vstup do jara,“ reagoval trenér Slovácka.

Domácím vydatně chyběl útočník Jean-David Beauguel, který na začátku ledna zamířil do Plzně.

Úvod regionálního derby patřil Zlínu, který se v první čtvrthodině usadil před šestnáctkou Slovácka, ale k ohrožení Trmalovy branky se nedostal.

Hosté se začali osmělovat po čtvrthodině hry, jejich sázka na rychlé brejky ale často končila ofsajdem. Slovácko i tak převzalo otěže utkání, hrozilo zejména z levé strany zásluhou Kalabišky.

Ve 22. minutě střílel nad Janošek, vzápětí zakroutil Navrátil centr tak, že Dostál jej musel s námahou vytlačit na roh. Velkou šanci promarnil Diviš, který v šestnáctce promáchl přihrávku a míč sebral zlínský gólman.

Dosud největší šance domácích se zrodila na konci první půle. Džafičův tečovaný přímý kop šel do protipohybu Trmala, ale ke smůle domácích i o pár centimetrů vedle.

Druhá půle začala rychlým gólem Slovácka. Kalabiškovu střelu ve 47. minutě zblokovala zlínská obrana, míč padal mezi skákajícího Diviše a gólmana Dostála a k překvapení všech skončil s velkým přispěním domácího brankáře v síti.

Zlín se z šoku sbíral velmi těžko a pomalu, naopak na kopačky hostů se usadilo více klidu. Domácí pak přidali a hosté se naopak soustředili na pevnou obranu a rychlé brejky. Po jednom z nich v podání Havlíka se dostal do šance Diviš, jenže si míč nezpracoval dobře.

Závěrečný nápor Zlína odstartoval v 75. minutě Železník, ale jeho dělová rána z deseti metrů skončila nad. Konec zápasu už domácí dohrávali v křeči a další větší šanci už neměli.