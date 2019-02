Po derby začínají Slovácku a Zlínu „všední“ ligové dny

Po derby, které ve Zlíně vyhráli fotbalisté Slovácka po třinácti letech, začíná v sobotu oběma týmům ze Zlínského kraje „běžný“ ligový režim a také závěrečná třetina základní části.

Pokud se Slovácku podaří vítězství z úvodního kola zopakovat i dnes doma proti Karviné, řekne si tým o klidnější jaro se solidní šancí o účast v prostřední nadstavbové skupině. Zatím má z desáté příčky před předposlední Karvinou osmibodový náskok, zároveň však má pod vedením kouče Martina Svědíka formu - od jeho nástupu vyhrálo čtyři z pěti utkání.

„Když zápas proti Karviné dobře dopadne, bude to výborné,“ tuší asistent slováckého trenéra Michal Šmarda.

Při derby ve Zlíně ani jeden z týmů nevystřelil na bránu, o slováckou výhru se postaral vlastním gólem zlínský brankář Dostál.

„Chceme co nejvíc zakončovat, ale někdy je to holt tak, že buď soupeř tak dobře brání, nebo u vás není v útočné fázi kvalita. Hra se taky musela přizpůsobit terénu, ale bylo to odmakané, touha po vítězství byla velká, to se cení,“ zdůrazňuje Šmarda. „Teď to bude zase trošku jiný zápas. Hrajeme doma, věřím, že střel z naší strany bude víc, víc se budeme dostávat do koncovky. Zároveň se ale dá čekat, že to zase bude boj o každý kousek hřiště. Znovu budou rozhodovat maličkosti, kdo bude efektivnější.“

Slovácko také minulé utkání odehrálo bez čistokrevného útočníka, zaskočit tak musel křídelník Jaroslav Diviš. Ale vzhledem k tomu, že forvard Tomáš Zajíc je po chřipce fit a krajní záložník Jan Navrátil se naopak vykartoval, dá se čekat, že Diviš se místo něj zase stáhne na pravý kraj zálohy.

„Nechceme otvírat karty,“ odmítl slovácký asistent komentovat změny v sestavě. „Faktem je, že Jarda v derby v útoku podal velmi pracovitý, výborný výkon. Pro tým toho udělal dost. Byl tam cítit.“

Zlín tíží šňůra nezdarů

Zlín může svému regionálnímu rivalovi na dálku pomoct, Příbram je jen o čtyři body za Slováckem. Fastav však potřebuje především zastavit vlastní sérii porážek, která se po derby protáhla už na čtyři zápasy. Náhle je tak v přímém ohrožení jeho šesté místo, Liberec se přitáhl na rozdíl pouhých dvou bodů.

„Tlak je vždycky i bez toho, že Liberec vyhrál. Musíme se dívat především na sebe,“ zdůraznil nový kouč týmu Roman Pivarník.

První ostrý zápas na lavičce Zlína ho nepotěšil. „Musíme se dostat více do hry, do zakončení,“ naznačil, na co se v tréninkovém procesu hlavně zaměřil.

Zlín v derby ani jednou přímo neohrozil branku soupeře, navíc prohrál kvůli vlastní trefě gólmana Dostála. Jestli dostane po fatální hrubce znovu důvěru, nebo dostane šanci zimní posila Matej Rakovan, však neprozradil. „Moc změn v sestavě nebude,“ naznačil přece jen Pivarník.

K dispozici už bude mít pravého halvbeka Róberta Matejova, jehož vyřadila z derby nemoc. „Naše centry nenacházely adresáta a tenhle typ hráče jsme postrádali. Musí být ale zdravý a připravený,“ uvedl Pivarník.

Nachystaný už bude také gruzínský záložník Čanturašvili, který se naplno zapojil do tréninku. „Vypadá slušně. Je výbušný, silný s míčem a ve hře jeden na jednoho,“ všiml si Pivarník.

Využít zatím ale nemůže poslední akvizici Marka Hlinku, z jeho posledního působiště v Gruzii ještě nedorazila transferkarta a klub nestihl jeho smlouvu na svazu zaregistrovat.

V Příbrami čeká Zlín nováček, který vstoupil do jarní části sezony porážkou 0:4 v Liberci. „Je to soupeř, který chce hrát kombinační fotbal a útočí ve velkém počtu hráčů. Nevyšla mu ani generálka, takže jeho sestava je nečitelná,“ dodal Pivarník.