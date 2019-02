Derby není zápas roku. shodli se trenéři Svědík a Pivarník

„Vím, že fanoušci to mají jinak, ale podle mě je zbytečné se na tento zápas zaměřovat. Neřeším, zda jde o derby, nebo je to jiné utkání. Pro mě to není zápas roku, důležitý je každý ligový duel,“ říká na rovinu kouč Slovácka Martin Svědík.

I jeho zlínský protějšek Roman Pivarník má především na zřeteli, že derby začíná druhá část sezony. „Zatím jsem atmosféru derby nijak nepocítil. Nezdá se mi, že by jím město žilo,“ uvedl Pivarník. „Mužstvo je koncentrované a nachystané na první kolo. Nedokážu rozlišit, jaký je rozdíl mezi derby v prvním kole, nebo v průběhu sezony.“

Když se v roce 2006 rivalové střetli v úvodním dějství sezony, vyhrálo Slovácko ve Zlíně 2:1. Tehdy to bylo první a zatím také poslední vítězství hradišťského týmu na Letné v rámci nejvyšší soutěže.

Od návratu Zlína mezi tuzemskou elitu je bilance vzájemných utkání jednoznačně na jeho straně - ze sedmi duelů ani jednou neprohrál.

„O téhle statistice jsem nevěděl. Doufám, že ji prodloužíme,“ přeje si Pivarník, který má ze svého působení v Bohemians příjemné vzpomínky na vršovická derby. Klokani pod jeho taktovkou neprohráli se Slavií dvě sezony.

Svědík nepříznivou bilanci Slovácka v derby neřeší.

„I na podzimní utkání už jsme zapomněli,“ zmínil debakl 0:4 z konce letních prázdnin. „Ten zápas jsem v Hradišti viděl, pro Slovácko to bylo kruté.“

Že by Zlín dominoval stejným způsobem i v odvetě, si ani jeden trenér nemyslí. „U nás i ve Zlíně se udála spousta věcí. Situace je úplně jiná,“ poznamenal Svědík.

Jiné je i obsazení trenérských postů. Změní se výsledek?