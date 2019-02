Zlín získal záložníka Hlinku, příchod slávisty Jugase pořád řeší

Fotbalista Marek Hlinka se po půl roce vrací do české ligy. Jen ne do Baníku Ostrava, odkud v létě odešel do gruzínského Torpeda Kutaisi, ale do Fastavu Zlín. Osmadvacetiletý slovenský záložník podepsal s aktuálně šestým celkem tabulky smlouvu.

„Byli jsme ve spojení delší dobu. Zaujal nás v Baníku svojí pracovitostí, bojovností, oddaností. Slibujeme si od něho zkvalitnění kádru a zvýšení konkurence,“ řekl zlínský sportovní manažer Zdeněk Grygera. Kdy Hlinka poprvé nastoupí za Zlín, není jisté. Papírově totiž není ještě jeho přestup z Gruzie dotažený do konce, otázkou je také jeho připravenost. „Závěr angažmá v Gruzii měl složitější. Uvidíme, jestli bude potřeba dotrénovat,“ poznamenal Grygera. Odchovance Bánské Bystrice je po gruzínském univerzálovi Čanturišvilim z Trnavy druhou zlínskou posilou do pole v novém roce. V české nejvyšší soutěži odehrál za Duklu Praha a Ostravu 61 zápasů, v nichž vstřelil pět gólů. Zlín má ještě zájem o svého odchovance stopera Jugase ze Slavie, kluby se ale zatím nedomluvily na jeho hostování. Čas mají do 22. února, kdy v Česku končí zimní přestupové období. „Vyjednáváme, situace se může změnit náhle nebo se nemusí stát nic,“ zůstává Grygera ve vyjádření k Jugasovu návratu opatrný.

