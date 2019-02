Nerad bych hráče odepsal po jedné chybě, říká zlínský trenér Pivarník

„Bohužel jsem naše fanoušky nepotěšili. Remízový zápas jsme prohráli ze situace, která ani nebyla šance,“ připomněl Pivarník, že jeho tým daroval krajskému rivalovi všechny body vlastní brankou gólmana Stanislava Dostála.

O čem ještě Pivarník mluvil na tiskové konferenci po svém zlínském debutu?

O kiksu brankáře

„Neříkal jsme mu nic. Nehodil si tam balon schválně. Není to jednoduchá situace pro něho ani pro nás. Kdyby chytil tři čtyři šance a pak udělal chybu, je to jiné. Zásah neměl žádný.“

O tom, jestli dostane příště v Příbrami příležitost druhý gólman Rakovan, který přišel do Zlína v zimě

„Předbíhal bych. Jsme plní emocí. Nechci hned po zápase řešit takové věci. Každý udělá chybu. Byl bych nerad, kdybychom hráče po jedné chybě odepsali, protože pak bychom se dostali do bludného kruhu a hráči ztratí jistotu. Ale uvidíme v týdnu.“

O výkonu mužstva

Vstoupili jsme do zápasu dobře, snažili jsme se kombinovat. I když byl soupeř v defenzivě pozorný, měli jsme z pravé strany pět situací a z levé dvě, kdy jsme vnikli do šestnáctky. Jenže vůbec jsme nedokázali vyřešit finální fázi přesnou přihrávkou a nenašli jsme adresáta. Po inkasovaném gólu jsme ztratili klid. Chyběla nám kombinační hra, moment překvapení. Centry ze stran se nám nedařily. I tak jsme se dostali Železníkem do vyložené šance, ale zakončení šlo mimo, takže jsme ani jednou nevystřelili na bránu.“

O kupě pokažených standardních situací

„Byly špatné. Neměli jsme tolik času se jim v přípravě věnovat. Mrzí mě, že je kopneme po zemi, nebo do rukou brankáře. Nedokázali jsme je ani rozehrát na krátko. Nevím, jestli je to neklidem. U hráčů mi chybí nadhled v zápase, rutina.“

O posílení ofenzivy

„Bavíme se o tom. Pokud hrajeme na dva útočníky, kvalita do ofenzivy musí přijít. Na dva útočníky se hraje proto, že dokážou udělat zápas kolikrát sami. Že se pohybují, je v pořádku, ale když hrají blízko stoperům, tak si musí poradit lépe a něco vytvořit sami. Musí být nebezpeční, hlavně v zakončení.“