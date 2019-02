Jablonečtí fotbalisté začnou jaro v Olomouci i s útočníkem Doležalem

Oproti tehdejší jablonecké sestavě však budou v té dnešní chybět hned čtyři klíčové opory: obránci Lischka s Hanouskem, pravý krajní záložník Masopust a hlavně tvůrce hry, středopolař Trávník, který lečí zranění kolena.

„Už se těšíme na ligový zápas. Určitě se toho u nás přes zimu hodně událo co se týče odchodů a zdravotního stavu, tak uvidíme, jak to bude v zápasech vypadat. Myslím si ale, že připraveni jsme dobře,“ je přesvědčený jablonecký trenér Petr Rada. „Samozřejmě Olomouc je kvalitní soupeř, čeká nás na úvod těžké utkání, ale chceme odvést kvalitní výkon a bodovat.“

Na hrotu jabloneckého útoku by se dnes proti Olomouci měl jako obvykle objevit navzdory zprávám o údajném odchodu do pražské Slavie urostlý forvard Martin Doležal, který vstřelil na podzim v lize osm gólů a spolu s Trávníkem jsou nejlepšími kanonýry severočeského týmu.

„Byl jsem v kontaktu s panem Jaroslavem Tvrdíkem (předseda představenstva SK Slavia Praha) a bavili jsme se o využití Martina Doležala ve Slavii Praha pro jarní část sezony. Naše stanovisko, které jsme oznámili také Slavii, je v tuto chvíli takové, že Martin Doležal zůstává i v jarní části soutěže v dresu Jablonce,“ vysvětlil ve čtvrtek situaci okolo Doležala majitel jabloneckého klubu a člen představenstva Miroslav Pelta.

Fotbalisté Jablonce jsou v tabulce první ligy čtvrtí a i po ztrátách opor dál myslí na nejvyšší příčky. „Cíl je jasný, udržet se v první šestce, která nám zaručuje boj o pohárové příčky. Určitě nemůžeme říct, že bychom se chtěli uspokojit a nějak to dohrát jen kvůli tomu, že odešli někteří hráči,“ tvrdí Petr Rada.

Olomoučtí jsou naopak po podzimu až čtrnáctí a rádi by co nejrychleji vyrazili výš do klidnějších vod tabulky. „Získat tři body je v naší situaci skoro nutnost. Potřebujeme se od něčeho odpíchnout,“ potvrdil Václav Jílek, kouč Olomouce.

„Jablonec měl trošku pomalejší rozjezd do sezony, ale postupem času navázal na konec minulé sezony. Velká kvalita, gólová produktivita, dokázal obrat Plzeň i Slavii. Jak jeho výsledky, tak postavení nejsou náhodné. Některé hráče má zraněné, někteří odešli, ale když se dívám na jména, která nahradila ta odchozí, nevidím tam výrazný kvalitativní rozdíl. Pokusíme se ale využít toho, že Jablonci bude asi chybět zraněná duše týmu Michal Trávník.“