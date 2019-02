Bázlivá Sigma, ani létající Beneš nestačil. Olomouc zahájila jaro bídně

Vysvědčení olomouckých fotbalistů Miloš Buchta, brankář (2,5)

Na začátku vychytal tutovku Kratochvíla, ale ve druhé půli stejnému hráči namazal špatnou rozehrávkou. Působil jistě, několikrát sebral ze vzduchu nebezpečný centr. S góly nemohl nic dělat. Tomáš Zahradníček, pravý obránce (4)

Nebyl to jeho zápas. V první půli nejhorší na hřišti, náběhy Vatajelua nestíhal po celý zápas. Špatný výkon korunoval žlutou kartou. Vít Beneš, stoper (2,5)

První start vyšperkoval gólem. V hlavičkových soubojích výborný, s rozehrávkou nedělal zbytečné potíže. Václav Jemelka, stoper (3,5)

Muž dvou tváří. Zablokoval několik vážných šancí a vynikl přesnou rozehrávkou, ale při obou gólech propadl. Nejprve při špatné komunikaci s Vepřekem, ve druhém případě neuhlídal jabloneckého Doležala na malém vápně. Michal Vepřek, levý obránce (3)

Zapletl se do prvního gólu, nedomluvil s Jemelkou, jinak podal stabilní výkon. V první půli vykouzlil výborný centr za obranu na Nešpora, který v koncovce fauloval. Šimon Falta, pravé křídlo (4)

Na pravé straně hořel spolu se Zahradníčkem. Celý zápas se hledal. Lukáš Kalvach, záložník (3,5)

Stejný případ jako Jemelka. Jako jeden z mála hráčů se nebál hrát, ve druhé půli mohl rozhodnout střelou z vápna, která zamířila doprostřed. Při rozhodujícím gólu nezachytil přihrávajícího Vatajelua. Jakub Plšek, záložník (4,5)

Formu z loňského roku stále hledá. Byl nevýrazný, na pozici desítky nic nevymyslel. David Houska, záložník (3,5)

Motor týmu zapadl do šedého průměru. Nevykoupil se ani gólovým centrem. Václav Pilař, levý křídlo (4)

Nedostal se do hry – i kvůli špatným přihrávkám spoluhráčů. Tvrdá hra Jablonce nebyla nic pro něj. Martin Nešpor, útočník (4)

Napadal, ale ve vápně byl neviditelný. Nejvýrazněji se připomenul žlutou kartou za zbytečnou strkanici s Doležalem. Jakub Yunis, střídající hráč (3,5)

Snažil se, ale formu z přípravy si nepřenesl. Za půl hodiny nic výrazného nepředvedl. Pavel Dvořák, střídající hráč (3)

Po chvilce na hřišti se připomenul sklepnutím do šance Pilařovi. Dělal obráncům problémy. Milan Lalkovič, střídající hráč

Nehodnocen. (tsp)