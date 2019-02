O góly jsme si říkali, smutnil olomoucký nováček Beneš

„Nebyli jsme klidní na míči a přišly nějaké obavy. Stalo se to, teď už s tím nic neuděláme a do dalších zápasů se musíme ponaučit a být sebevědomější. Mít hlavně klid v hlavách,“ burcuje 31letý stoper Beneš.

Co se se Sigmou v závěru stalo?

Propadli jsme, jeden odražený balon jsme nadvakrát nahráli, přitom jsme si měli zařvat a mohli jsme odpálit do bezpečí. Druhá chyba byla, že se Vatajelu uvolnil kolem několika hráčů a pak odcentroval přesně Dolimu na placku. Měl to jednoduché.

Sotva jste vyrovnali, přišel druhý gól. Bolí taková porážka víc?

Bolí to, samozřejmě. Bolelo mě to ale celý zápas, protože jsme si o góly říkali, nebyli jsme důrazní v soubojích. Druhé balony jsme neměli, chyběla nám lehkost a sebevědomí. Tak to vypadalo celý zápas.

Čím si to vysvětlujete?

Nevím. Každý musí vědět, jak si věřil nebo ne. Sebevědomí chybělo, klid na míči a komunikace. Hlavně u druhého gólu byla počáteční chyba v komunikaci, o to je to horší. Kdybychom lépe komunikovali, tak by to takto nedopadlo a iks situací mohlo být jinak.

Je v tom všem zmaru vstřelený gól alespoň malý klad?

Žádná náplast. Kdyby to skončilo 1:1, tak se na to kouká jinak. Skončilo to 1:2, je tam sice gól, ale je tam víc bolesti, že jsme prohráli.

Jak jste dostal balon z minimálního úhlu do branky?

Neříkám, že jsem to chtěl hrát do brány, ale vyklonit hlavu a vrátit aspoň před bránu. Pod ten úhel jsem se nedostal, tak to šlo přímo do brány. Po gólu jsme nechtěli hlavně bláznit, protože známe sílu Jablonce. Ale dopadlo to tak, jak to dopadlo, klidnější jsme nebyli.

Co je potřeba zlepšit na spolupráci s Václavem Jemelkou?

Druhý gól víme, Doli měl prostor, tak jen nastavil nohu. První gól byl jednoduchý centr na zadní a tam jsme jim to odehráli. Nebyla to jen špatná spolupráce mě a Venci, ale celé obranné sestavy.

Chcete mít klid v hlavách, ten ale přichází s výsledky.

Je to velká rána, ale nějak to do sebe musíme dostat. Hlavně musíme začít v trénincích.

Půjde už na Bohemce o všechno?

Bude to ještě větší boj a pro nás bude každý zápas velmi důležitý. Nejbližší je na Bohemce, musíme to uválčit tam.

Pro karty vám budou chybět Nešpor a Kalvach. Velký problém?

Určitý problém to je, ale máme tu v kádru další náhrady a trenér vybere někoho, kdo je zastoupí.