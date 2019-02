Dostál k penaltě na Spartě: Asi byla. Proč ji sudí neřešil na druhé straně?

Pokutový kop v nastavení za bezbrankového stavu. Ve fotbalovém zápase máloco vyžene emoce do maxima.

V městském derby Sparty z Bohemians (1:0) v úvodním kole jarní části Fortuna ligy k němu došlo ve chvíli, kdy domácí fanoušci hromově pískali na své hráče a hosté se už už těšili z remízy.

„Okolnosti nás dorazily do mrtva. Jsem hodně smutný, výkon byl velmi dobrý, výsledek je malá tragédie,“ říkal Martin Hašek, trenér Bohemians 1905.

V depresi však ještě těsně před penaltou byla Sparta. Nedařilo se jí nic, trápila se. Zahustel při jedné z posledních akcí zápasu poslal centr na tribunu. Jenže mimo pramen hry se udál souboj, kterého si možná spousta z téměř 12 tisíc fanoušků na stadionu ani nevšimla.

„Moje chyba, na chvilku jsem zaváhal a Chipciu se dostal přede mě. Já už se v tu chvíli ani nedíval, kam ten centr letí, jestli za bránu nebo ne. Možná jsem po něm hrábnul, sám si to teď úplně přesně nevybavuju. Když to rozhodčí písknul a ještě za pomoci videa, tak asi jo. Asi se to pískat dalo,“ popisoval chlapsky Dostál krátce po utkání.

Rozhodčí Proske nejdřív nechal souboj bez povšimnutí, ale než hostující brankář Fryšták od brány rozehrál, tak hru zastavil a ukázal na sluchátko, což znamená, že videoasistent situaci přezkoumává.

V tu chvíli Dostál tušil, že může být zle. „Člověku není příjemně, když ví, že tam byl souboj, po kterém Chipciu gestikuloval.“

Proske se poté šel podívat na monitor a následně nařídil penaltu. Fryšták sice střelu Frýdka vystihl, ale na dorážku už nedosáhl. „Když už máte smůlu, pak to jde jedno s druhým,“ láteřil Dostál.

Bohemians kvůli tomu prohráli 0:1. „Hráli jsme dobře, měli na bod a já to pokazil,“ řekl Dostál.

Od trenéra Haška to nejspíš schytá. „Pravděpodobně se na něj budu zlobit,“ poznamenal Hašek. „Ale ještě jsem to ze záznamu neviděl, až pak zaujmu postoj. Co mám informace, tak se o faul jednalo. Ale nejsem odborník na pravidla, když je už míč mimo hru. Věřím rozhodčím, že svou práci dělají dobře.“

Bohemians s verdiktem, který přinesl změnu skóre, příliš nepolemizovali. To spíš se pozastavili nad tím, proč se neřešil podobný zákrok v prvním poločase v pokutovém území Sparty.

Domácí Chipciu stíhal unikajícího Závišku, který si posunul míč a došlo ke střetu. Proske, který byl blízko, okamžitě rozpažil - žádný faul.

„Tuhle situaci jsem viděl, řeknu jen to, že mě mrzí, že když je tady video, proč se na něj při takové situaci nejde rozhodčí podívat,“ zdůraznil kouč Bohemians.

„Nejsem odborník na pravidla, beru to selským rozumem. Hráč jde na bránu, dojde ke střetu, je tam kontakt těl. Ať se tedy sudí podívá a pak rozhodne. Na druhé straně je míč už v pr..li, podívat se jde a asi správně nařídí penaltu. Ale proč to na druhé straně je jinak?“ zlobil se Hašek. „Když tomu nerozumím já, jak k tomu má rozumět fanoušek. Jsem zastáncem videa, ale nerozumím, nechápu.“