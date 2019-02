Trenér Rada se obul do Slavie: Asi má špatné útočníky, že chce Doležala

Tepovka se mu však po utkání zvedla znovu, když reagoval na zájem vedoucí Slavie o Doležala. „Jestli se nás Slavie bojí? Má šest útočníků a chce dalšího. A že by neuhrála jedenáct kol české ligy bez Doležala? Škoda, van Buren, Olayinka.. Asi jsou špatní,“ mračil se.

Musel jste Doležalovi vyčistit hlavu?

Pro mě je to vždycky nepříjemná věc. Dva dny před začátkem ligy číst v novinách zaručené zprávy, ať se na mě nikdo nezlobí. Ať si Doležala Slavia koupí, ale hostování? Hráč národního týmu? Kdybych já měl jako reprezentant hostovat třeba do Zlína, nic proti němu, mě by to osobně urazilo. S Martinem jsem mluvil, je to chytrý kluk, pro nás hodně důležitý hráč. Pokud dostane klub astronomickou částku, pak ano, ale ne za dva miliony. Dostat nabídku dva dny před ligou není profesionální.

Přihraj: Král asistencí Ligová fotbalová asociace vybírá nejlépe nahrávající fotbalisty Fortuna ligy Po každém pátém kole je hráč s nejvyšším počtem gólových nahrávek za dané období oceněn titulem Přihraj:Král asistencí a pět dalších kol odehraje v dresu s tímto označením na rukávu, posledním vítězem byl jablonecký Vladimir Jovovič.

Pořadí se vyhodnocuje po každém pátém kole a v případě rovnosti gólových asistencí rozhodují další parametry: 1) Počet gólových asistencí

2) Počet přihrávek do gólové šance

3) Počet předfinálních přihrávek

4) Počet přihrávek do pokutového území

5) Celkový počet přihrávek

6) Počet odehraných minut

7) Počet naběhaných metrů

Doležala tedy už udržíte?

Věřím, že zůstane. Za poslední rok šel hodně nahoru, pomohl nám, maká. Jestli se kluby ještě dohodnou, nic s tím nenadělám. Ale nemůže hrát Evropskou ligu, protože ji hrál za nás. Teď dostane volno za odměnu, že dal gól.

Který rozhodl o vaší zasloužené výhře.

Přes zimu se toho událo u nás v kádru víc. Měli jsme zdravotní i problémy, které se nám celou sezonu vyhýbaly. V lednu jsme bohužel zaplatili tvrdě. Zranil se nám Míša Trávník, věřím, že naskočí co nejdřív. Plus Lischka. Byli jsme trošku v očekávání, jak to dopadne. Příprava nám vyšla, ale prali jsme se s tím.

Teď můžete chválit.

Zápas jsme první poločas kontrolovali, byli jsme lepší. Měli jsme velkou šanci díky Kratochvílovi. Byli jsme aktivní, domácí jsme do ničeho nepustili. Pokud polevíte, Olomouc dovede být nebezpečná. Bohužel se nám zranil Kratochvíl, měl problémy s kolenem, nakonec to střídání bylo pro nás hodně důležité, protože Kubista dal branku. Pak jsme zbytečně hlídali výsledek. Dostali jsme gól z těžkého úhlu, ale byla to dobře sehraná akce, už jsem měl černé můry, že jsme inkasovali takhle v závěru, ale pořád jsme chtěli hrát a kombinace před druhým gólem byla ukázková. Hráčům chci za vstup do jarní části poděkovat. Přístup všech hráčů se mi líbil. Hlavně levá strana Sobol - Vatajelu nám fungovala. Byly tam dobré kombinace. Vítězství si hodně ceníme. Sigma má spoustu kvalitních hráčů, neměla by se nacházet tam, kde je. Něco podobného zažila před dvěma roky a měla to těžký, ale letos si myslím, že ty starosti mít nebudou, protože mají spoustu kvalitních hráčů. Ale leží na nich deka, potřebují vítězství, které je nakopne ke hře, kdy bojovali o Evropskou ligu.

V závěru jste koučoval už jen ve svetru. Byl to zápřah na srdce?

Závěr je vždycky nepříjemný. Domácí vyvinuli tlak. Pomohl jim příchod Yunise. Vítězství jsme měli na dosah, ale dostali jsme branku. Ovšem za vítězstvím jsme šli. A srdíčko? Když to má přijít, tak to přijde.

Skvělým výkonem se uvedl Vatajelu, souhlasíte?

Boža je dobrej hráč. Měl jsem ho ve Spartě. Pozitivní, velice charakterový kluk. Potřebuje důvěru. Já jsem ho chtěl, potřebovali jsme někoho z levé strany, kdo umí odcentrovat z plného běhu. Já už to nezvládnu. Měl hodně dobrých momentů. Budu chtít, aby se ještě zlepšoval a pomohl nám udržet se nahoře.

Teď jste skočili před Ostravu, která zaváhala na Dukle.

Koukáme sami na sebe. Jestli jsme třetí, nebo čtvrtí, na to teď nekoukáme, chceme být co nejvýš na konci. Po očku sleduji tabulku, ale nyní říkat, že jsme před Ostravou, není důležitý. Chceme zůstat v šestce. Po turbulentní zimě se musíme soustředit sami na sebe. Pokud vypadne i Kratochvíl, bude to další rána.

Stoperská dvojice Hovorka - Břečka fungovala podle představ?

Byli dobří, ale mrzí mě, že Hovorka dostal zbytečnou kartu. Břečka kousal trošku hůř, že nenastupoval, ale jeho charakter je vynikající a kvalitní výkony prokazoval i v přípravě.

Ulevilo se vám, že Sigma nekopala po ruce Břečky penaltu?

Někdo mi říkal, že si ji nastřelil sám. A v tom případě to prý ruka není. Nevím. Pravidla mají spoustu výkladů. Myslím, že rozhodčí to viděl z blízkosti. Kdyby ruku odpískal, asi by šla moje bunda dolů dřív.