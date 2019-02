Pokud budeme takhle hrát, nemám o nás strach, říká brankář Dukly Rada

Na světelné tabuli na pražské Julisce svítila 31. minuta. Ostravský debutant Nemanja Kuzmanovič převzal na polovině hřiště míč, párkrát si ho popostrčil a z 25 metrů se trefil přesně pod horní tyč brány. Brankář Dukly se jen ohlédl.

Jak zápas hodnotil kouč Dukly Skuhravý? "Pro mě byl daleko důležitější výkon než bod. Když budeme takhle hrát dál, věřím, že v budoucnu tři body získáme,“ uvedl. A co říkal na výkon Rady? „Jsem šťastný, že máme takového brankáře. Je hrozně pracovitý, k tomu umí hrát nohama. Dnes mu patří dík, protože nás tam několikrát vytáhl ze špatné situace."

„Myslím, že to takhle trefit ani nechtěl. Balon zaplaval a spadl pod břevno. Byl jsem dost venku, ale i kdybych to čekal, asi bych stál stejně. Žádný brankář nechytá střely přímo z lajny. Pro něj to byl krásný gól, bohužel,“ hodnotil Rada.

Poté už ho nikdo nepřekonal. Zneškodnil střelu Baroše, kryl i následnou dorážku. Vytěsnil ránu Holzera a na roh vyrazil i pokus Jánoše. Která byla nejtěžší? „Bylo jich fakt hodně, už si je ani přesně nepamatuju. Ale nejtěžší byla asi ta Holzerova. Balon hodně zaplaval, musel jsem reagovat na poslední chvíli.“

Po vyrovnávacím gólu Baník ožil, byl více na míči a také nebezpečnější. „Ten gól nás zmrazil, Baník tlačil, ale my jsme bojovali dál a nakonec jsme to i přežili,“ říkal Rada.

S bodem tak nakonec musel být spokojený. „Mohlo to být ještě lepší, ale samozřejmě bereme, že přijel těžký soupeř. Pokud budeme odvádět v dalších zápasech to, co dnes, tak nemám strach.“

Díky bodu Dukla poskočila minimálně do soboty před Karvinou. Na to však zkušený gólman zatím moc nehledí. „Dali jsme si cíl, jak chceme hrát, co chceme produkovat za fotbal. Hlavně aby nás to bavilo a každý odjezdil v zápase celých 90 minut. Pokud budeme hrát beze strachu, tak budeme odměněni.“