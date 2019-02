Ml. Boleslav - Plzeň 1:1, Viktoria vedla, z penalty ale vyrovnal Komličenko

V dresu Plzně se při debutu gólově uvedl útočník Jean-David Beauguel. Hosté ale přišli o stopera Lukáše Hejdu, který musel po pár minutách kvůli zranění střídat.

„Hejda zůstává v nemocniční léčbě. Má otřes mozku a uvidí se, co bude dál. Ale nemyslím, že by to mělo být dlouhodobější zranění. Myslím, že nám to nenarušilo nic. Přišel tam Pernica, který v podzimní části odehrál spoustu utkání,“ uvedl po utkání plzeňský trenér Pavel Vrba.

Vynuceně museli zasáhnout do sestavy i domácí, vinou zdravotních problémů odstoupil Ladislav Takács.

Mladá Boleslav hrála odvážně, dostávala se do nebezpečných situací. Zleva mířil sám na Hrušku rychlý Přikryl, plzeňský gólman mu ale dobře zmenšil střelecký úhel. Komličenko z dálky pálil mimo.

Do té doby nenápadná Plzeň však ve 37. minutě po souhře zimních posil udeřila. Výbornou práci na pravé straně odvedl Kayamba a posadil míč přímo na hlavu Beauguelovi, jenž jej uklidil do sítě.

Domácí se ovšem dočkali vyrovnání. Hubník fauloval ve vápně Komličenka a sudí Julínek se šel podívat na videozáznam. Ruský forvard si byl ale naprosto jistý a zatím si vybíral balon, kterým pokutový kop provede.

Hlavní arbitr skutečně ukázal na penaltový puntík a nejlepší střelec ligy, jenž zaznamenal v devatenáctém zápase už devatenáctý gól, se nemýlil a s přehledem poslal Hrušku k opačné tyči.

„Myslím, že jsme odehráli velice dobré utkání a zaslouženě jsme získali bod. O poločasu jsem hráčům říkal, že by byla škoda takovéhle utkání prohrát, protože už ta první půle, hlavně těch prvních 30 minut, měla velice dobré parametry. Tam mě nejvíc mrzí, že my jsme ty šance neproměnili, naopak z jedné akce Plzně jsme se nechali otevřít. Přesto musím mužstvo pochválit, že jsme to nevzdali,“ řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Plzeň v závěru v dlouhého šestiminutového nastavení sice tlačila, stav už se však nezměnil a celky se v prvním jarním kole rozešly smírně.