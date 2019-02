Dukla - Baník 1:1, liga začala, hosté dotahovali a přišli o třetí místo

Baník v Praze na Julisce brzy prohrával po kiksu stopera Stronatiho, nepovednou malou domů potrestal Podaný. Ostrava inkasovala po 292 ligových minutách.

ONLINE: Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Do půle srovnala nová posila Baníku, Kuzmanovič při své premiéře v ostravském dresu třicet metrů od brány převzal balon, udělal pár doteků a z dobrých 25 metrů tvrdě vypálil pod břevno. I když šel míč do středu brány, Rada ho vyrazit nedokázal. Baník si vytvořil mnoho dalších šancí, ale gólmana Filipa Radu už nepřekonal, brankáře Dukly také jednou zachránilo břevno.

„Obě mužstva hrála na vítězství až do konce, nikdo to nezatáhl. My těch brankových situací možná měli víc, ale o to byly nebezpečnější jejich utažené brejky, balony do kapes, které tam byly obrovsky nepříjemné. Některým našim hráčům se nedařilo tak, jak bych si představoval,“ řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Dukla nasadila do základní sestavy zimní posily obránce Kozmu a španělského záložníka Gonzáleze.

Na Julisce jako první skórovali hosté, ale Hrubého branka nebyla uznána kvůli útočnému faulu. Ve 13. minutě se dostala do vedení Dukla po velké chybě obránce Stronatiho. Jeho nepovedenou „malou domů“ vystihl Tetour, který poslel míč pod brankářem Laštůvkou a Podaný už ze snadné dorážky nezaváhal.

Baník odpověděl po půlhodině hry, v závěru prvního poločasu převzal iniciativu a sahal po druhé brance. Hrubý hlavičkoval těsně nad břevno, Jánošovu tvrdou ránu vyrazil Rada na roh a gólman Dukly poté zneškodnil i pokus Filla.

Pražané mohli hned na začátku druhého poločasu opět získat vedení, González však v dobré pozici vystřelil těsně vedle. Na druhé straně Holzerovu ránu vytěsnil Rada. Ostravský tlak však opadl a šance si vytvářela i Dukla. Při jedné z nich Podaný z voleje těsně minul.

V závěru opět Slezané přidali. Rada podržel domácí i v 71. minutě, kdy si poradil s Barošovou střelou. Chvíli poté Hrubý po odraženém balonu napálil spojnici břevna a tyče. Pozorný brankář Dukly pak znovu vychytal Baroše a sólovou akci střídajícího Holíka zase na druhé straně ukončil dobrým zákrokem Laštůvka. Dukla tak doma v lize neprohrála s Ostravou posedmé za sebou.

„Na to, že to bylo první jarní kolo, jsme viděli z mého pohledu velice kvalitní utkání. Remíza je zasloužená, pro mě je ale mnohem důležitější výkon. Pokud budeme takhle dál pokračovat a budeme se zlepšovat, tak nás výhra nemine,“ řekl Roman Skuhravý, trenér Dukly.