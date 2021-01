Poslali jste životopis a marně čekáte na reakci. Proč jiným odpoví, ale vám ne

Podle návodu na internetu sepsala životopis, připsala pár řádek o tom, že „je pečlivá a ráda se učí novým věcem“ a poslala to vše do firmy, kde hledají mistrovou. Čekala den, dva, tři… do schránky nic nepřibylo ani po týdnu.

„Šlo o menší firmu, tak jsem tam zavolala. Majitelka mi řekla, že můj mail mají, ale že teď nabírají více lidí, a tak mám vydržet,“ vypráví pětatřicetiletá skladnice. Uběhly další dva týdny a nic. „Vzdala jsem to. V tom podniku si asi moc neváží lidí, když nejsou schopní ani do tří týdnů odpovědět,“ myslí si zájemkyně o práci předačky.