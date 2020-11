První týdny v nové práci? Snažte se, ale netlačte na pilu příliš

První den v novém zaměstnání – člověk se těší, zároveň mu ale hlavou běží spousta otázek. Jak to všechno zvládnu? Zapadnu do kolektivu? Jaký bude nový šéf? To vše vyvolává nejistotu, nervozitu. Podle personalistů je to nejen běžné, ale i přirozené.

Přehnané obavy ale mít nemusíte. Je totiž jasné, že se budete rozkoukávat. „Víte to vy a vědí to i v novém zaměstnání a počítají s tím. Vybrali si vás a vědí, co je k tomu vedlo. Lze tedy důvěřovat tomu, že vám nebudou házet klacky pod nohy,“ ubezpečuje Jana Vávrová, projektová manažerka v personální agentuře Grafton.

Jak se připravit na první den

Před dnem D se proto zkuste dobře vyspat a ráno dobře nasnídat. Nezapomeňte na odpovídající oblečení podle typu pozice, na kterou nastupujete. „A hlavně si vezměte boty, ve kterých se cítíce pohodlně. Stačí, když je člověk nervózní ze všeho nového, co se musí naučit včetně nových tváří a jmen, nemusí ho ještě tlačit boty,“ dává praktický tip Zita Čížková, manažerka náboru společnosti M2C.

Dále doporučuje vzít si s sebou propisku, blok a také oblíbený hrneček na kávu nebo čaj. Tyto drobné maličkosti vám totiž zajistí základní komfort, abyste se mohli dobře soustředit na to ostatní.

Buďte přirození

Novým kolegům se snažte představit v co nejlepším světle. První dojem je totiž velmi důležitý a dá velkou práci ho později změnit, pokud se nějak zapíšete. „Proto buďte přirození a nepřetvařujte se. Pokud si budete hrát na někoho, kým nejste, časem se to stejně ukáže,“ varuje Olga Hyklová, majitelka personální agentury Advantage Consulting.

Zpočátku je dobré především naslouchat a méně mluvit. „Pokud jste silní extroverti, nemusí vás být hned všude plno. Dejte novým kolegům čas se s vámi seznámit postupně a poznat vás,“ říká Čížková.

Rovněž není dobré přehánět to s důvěrnými hovory, sdělovat hned všechny informace ze svého soukromí. Zůstávejte spíše v neutrální a přátelské rovině.

Raději se soustřeďte na práci. Abyste tak mohli učinit, je důležité od počátku vědět, jaká je konkrétně vaše náplň práce a co se od vás očekává. I když výjimky tu jsou. „V některých firmách bývá praxí to, že nováček, zejména pokud jde o absolventa nebo člověka, který není profesionálně jednoznačně vyhraněný, absolvuje po firmě ‚kolečko‘, v rámci kterého se seznámí s více provozy,“ uvedl Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz

Nebojte se ptát

Úkoly, které dostanete, plňte svědomitě. „Je na místě si dělat poznámky o všem, co se vám bude hodit. Budou jednak vodítkem pro vás a jednak tím vyjádříte zájem,“ říká Nikola Makovská, HR Business Partner společnosti ManpowerGroup.

Pokud si v něčem nejste jistí, něco nevíte, nebojte se zeptat svých kolegů, nebo požádat nadřízeného o schůzku. Žádný učený z nebe nespadl.

Většinou se neptáme, protože nechceme vypadat hloupě. „Pokud se ale nezeptáme a jednáme pouze na základě odhadu, můžeme udělat chybu, v horším případě se na samém začátku vydat nesprávným směrem, a v konečném důsledku vypadat ještě hloupěji,“ upozorňuje Vávrová.

Větami jako „nechtěl jsem nikoho obtěžovat“, „když já jsem myslel, že“ nebo „v minulé práci jsme to dělali takhle“ pak výslednému, ne právě pozitivnímu, dojmu nepomůžete. „Pořád dokola na tutéž věc se ale neptejte,“ doporučuje Hyklová. Od toho jsou dobré již zmíněné poznámky.

Najděte si svého mentora

Je zde však ještě další varianta, díky níž mohou být vaše začátky v nové práci lehčí. „Ideální je získat z řad stávajících zaměstnanců zkušenějšího rádce – mentora, který vám pomůže zorientovat se v náplni práce i sociálních vazbách,“ vysvětluje Michal Novák.

Na mnoha pracovištích je takovýto mentor nováčkům přidělován automaticky. Rozumný zaměstnavatel totiž podle Vávrové zpravidla hledí na to, aby se nový zaměstnanec co nejdříve a nejlépe zapojil do běžného pracovního fungování. Ví, že nováček nebude hned po nástupu trhat rekordy.

Například ve Skupině Moneta má proto každý nováček k dispozici svého „buddyho“. Vedle svého šéfa se tak nový zaměstnanec může obracet se všemi dotazy, které v prvních dnech vyvstanou, právě na něj. „Věříme, že je to pro kolegy příjemná varianta, jak se jednak v rámci týmu seznámit, ale i zjistit vše potřebné,“ říká Lucie Palečková, manažerka náboru Skupiny Moneta. Navíc má firma vytvořené pro nové pracovníky adaptační plány, které s každým nováčkem prochází po celou zkušební dobu.

Je potřeba nechat nováčka si i trochu „zaplavat“

Svého garanta mají nově příchozí také ve společnosti M2C. Rovněž mají propracovaný systém manuálů, kde jsou uvedené přesné postupy. V této firmě totiž zaměstnanci často pracují s nejmodernějšími technologiemi a různými softwary. Veškeré potřebné informace má pak nováček dostupné i na firemním intranetu.

Ale pozor. „Samozřejmě je důležité i při zaškolování nechat člověku co největší prostor, aby si mohl vše sám co nejdříve vyzkoušet v praxi a pod dohledem garanta si tak trochu ‚zaplavat‘,“, říká Čížková. Tak máte vy i zaměstnavatel šanci zjistit poměrně brzy, zda vám to jde a práce vás bude bavit, nebo že k zaškolení bude potřeba více času. Ale i na jsou firmy připraveny.

Když vám práce neodsýpá, přiznejte to

Pokud vám něco nebude sedět, nepůjde vám to optimálně, jak jste si mysleli, nebojte se o tom hovořit a hledat s nadřízenými řešení, a to dřív, než nastane průšvih, který může skončit i vyhazovem právě ve zkušební době.

„Lidé mají často z takové diskuse strach, právě aby nebyli vyhozeni, ale ono je to spíše naopak,“ zdůrazňuje kariérová koučka Petra Drahoňovská, která se věnuje mladým lidem v projektu Samsung Tvoje šance. „Když vidím, že lidé v mém týmu jsou schopni identifikovat, co u nich nefunguje a přijít s návrhy řešení, dá se hledat možnost, jak to vyladit k oboustranné spokojenosti.“

Dokládá to na příkladu z praxe, kdy v jedné firmě nabrali najednou více nových lidí. Dva z nich se svému nadřízenému svěřili, že jim práce moc nesedí, neodsýpá. Po pár rozhovorech nakonec tyto dva nováčky šéf na jejich pozicích vzájemně prohodil. Nakonec ve firmě zůstali oba a odváděli lepší výkony než na začátku.