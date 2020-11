Mnoho firem je v krizi. Jiným ale doba tak trochu nahrála

Pandemie koronaviru, která otřásá prakticky všemi oblastmi našich životů už od jara, s sebou přinesla mnoho zvratů a velkou nejistotu. Mnohé firmy, které fungovaly bez problémů, se najednou ocitly na rozcestí.

Dařilo se jim, měly smělé vize, naplánované investice. A najednou se vše, co znaly, začalo bortit. Na řadu tak přišlo těžké rozhodování, co dál. Jestli jet podle plánů, upravit je a jak, nebo raději rovnou zatáhnout za brzdu.

Tepelná čerpadla jdou na odbyt

Například rodinná firma Master Therm, která vyrábí tepelná čerpadla se silně potýká s kapacitou výroby a s plněním termínů zakázek. „Patříme mezi malé podniky a pracovní neschopnost každého zaměstnance je významná,“ říká Jiří Svoboda, jednatel Master Therm. „Nejvíce se nás tak zatím dotklo snížení tempa výroby v důsledku zdravotních a karanténních omezení počtu pracovníků ve výrobě.“

Navíc se letos měli po letech příprav pustit do výstavby nové výrobní haly v Jablonci nad Jizerou. Na jaře, v době největšího omezení ekonomiky, se tak logicky zabývali myšlenkou, zda v tak nejisté době tak velkou investici udělat. „Nakonec jsme se rozhodli projekt realizovat. Přece jenom jde o dlouhodobou investici na mnoho let dopředu, řekli jsme si, že nemá smysl ji odkládat,“ popisuje Svoboda. Kromě toho vzali v úvahu i to, že většina zaměstnanců pro firmu pracuje dlouhodobě a lepší a komfortnější pracovní prostředí si zaslouží.

Počty objednávek rostou

Zdá se, že toto rozhodnutí bylo správné. I přes nejrůznější omezení nejen u nás, ale i v Evropě, se totiž celková situace ve firmě vyvíjí pozitivně. Objednávky meziročně vzrostly zhruba o 20 procent. Pro skutečnost, že firma roste i v takhle složité době, má Jiří Svoboda vysvětlení.

Říká, že tepelné čerpadlo sice není levné, ale je ekologické a dlouhodobě přináší komfort a úspory. Je to zkrátka výhodná investice, navíc podporovaná dotacemi a legislativou. „Je evidentní, že se prozatím v této krizi lidé nebojí utrácet, pokud jim to dává smysl. Investují do nemovitostí, do rekreačních objektů, do rekonstrukcí. A do tohoto trendu tepelná čerpadla zapadají,“ myslí si Svoboda. Ve finále tak letošní rok bude nejspíš pro Master Therm rekordní.

Trendem je komfortnější domácnost

Podobný scénář má letos za sebou i další česká rodinná firma USSPA, která vyrábí vířivky. „Prošli jsme si vším – od prvotního šoku a úplného zastavení prodejů, přes odvážné kroky hledání nových cest, až po nastartování mimořádného růstu. A těžká je hlavně ta trvalá nejistota,“ popisuje Kateřina Kadlecová, ředitelka a spolumajitelka rodinné firmy USSPA, která vyrábí vířivky.

V několika vlnách tak řešili mimořádná bezpečnostní a hygienická opatření ve firmě, od jara mají trvale krizový štáb, zajišťují ochranné pomůcky, fungují více online, osvojili si řadu nových dovedností, museli se vypořádat s výpadky v důsledku karantén některých ze zaměstnanců.

Ze všeho nejhorší je ale pro firmu opakované uzavření showroomů v rámci vládních opatření. „Jde o jediná místa prodeje a v Česku máme čtyři. Přejít na prodej online není v případě našeho produktu řešení, podobně jako tomu je třeba u aut,“ vysvětluje Kadlecová. „Vířivku si zákazník vybírá naživo v showroomech, kde jsou vystavené všechny modely a je zde i možnost spa vyzkoušet, což je také podstatná součást rozhodovacího procesu.“

Dlouho se na tento typ prodejen nedostalo ani během jarního rozvolňování, přestože prodej se zde standardně děje v režimu jeden obchodník na jednoho zákazníka, případně manželský pár a zpravidla v showroomu nejsou v jednu chvíli více než dva zákazníci. Je tedy snadné udržet veškerá potřebná opatření. Stejným zásadním omezením si prošli i zahraniční partneři USSPA, což na jaře zapřičinilo na čas pád prodejů prakticky na nulu.

A život firmě ztěžují i omezené možnosti cestování. „Komplikuje nám to rozšiřování dealerské sítě v zahraničí, stejně jako restrukturalizaci naší španělské dceřiné společnosti, kterou jsme rozjeli na začátku roku,“ doplňuje Kadlecová.

Krize může být i příležitostí

Z druhé strany má však doba koronová pro firmu i určitá pozitiva, tedy přesněji nové příležitosti a růst. Změnilo se totiž chování lidí, kteří s ohledem na omezené možnosti cestování a fakt, že tráví více času doma, investují do svých domácností a vytváří si doma prostředí pro účinný odpočinek a nabírání sil, což jim vířivky umožňují.

Nakonec tak ani v USSPA neměnili své plány ohledně letošních investic do zvětšení výrobní kapacity. Naopak je ještě urychlili. „Právě dokončujeme jednání o pronájmu nových prostor, objednali jsme další stroj pro vakuové tvarování a související potřebná zařízení tak, abychom od dubna mohli v první fázi zdvojnásobit a poté dál navyšovat výrobní kapacity,“ říká Kadlecová. „Během roku jsme investovali i do nových strojů do truhlárny, a také jsme připravovali projekt přístavby administrativního zázemí, který se rozjede po novém roce.“

Letošní rok tak bude pro USSPA z pohledu obratu nejúspěšnější za celou historii firmy. „Pokud nedojde k nějakému nepředpokládanému omezení výroby a do konce roku zrealizujeme vše podle aktuálního výhledu, měli bychom ho zakončit s obratem přes 210 milionů korun, což by představovalo růst kolem 30 procent,“ dodává Kadlecová. Loňský obrat byl 162 milionů korun.

Nejsme chipsy, jsme brambůrky…

Navzdory koronakrizi se daří také firmě Petr Hobža Snack, která vyrábí Hobžovy strážnické brambůrky. „Nerosteme ale tak, jak bychom chtěli. Spíše se držíme na úrovni loňského roku,“ konstatuje Libor Hobža, výrobní ředitel Petr Hobža Snack. „Spousta schůzek u partnerů byla zrušená, neprobíhala výběrová řízení nákupčích, všechno ustrnulo i u našich dodavatelů.“

Kromě toho musela tato potravinářská firma nastavit v provozu ještě přísnější hygienická pravidla, což nebylo tak jednoduché. „Přistoupili jsme i ke stavebním úpravám v expedici, aby nedocházelo k přímým kontaktům našich zaměstnanců a externích řidičů,“ popisuje Hobža.

Covid firmě zkomplikoval i instalaci nových technologií. Dodávky byly zpožděné a nebylo možné poslat zahraniční supervisory pro instalaci, ale i to zde nakonec nějak zvládli a technologie nainstalovali.

Kompletně tak inovovali balící a dochucovací úsek. To firmě umožňuje především větší flexibilitu v rámci výroby a lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, uleví se jim od stereotypní manuální práce.

„Dnes jsme tak schopni vyrábět čtyři příchutě najednou, ještě před 14 dny byla možnost vyrábět jen jednu příchuť. Při změně výroby na příchuť jinou se totiž dosud musela výroba zastavit, to dnes již odpadlo,“ popisuje Hobža. To samozřejmě s sebou nese i ekonomický benefit. Investici firma plánovala více než rok dopředu.

Odbyt mají zatím pořád slušný. A to i přesto, že jsou zavřené restaurace. „To, co jsme dodávali do gastra, se téměř všechno přelilo do retailu,“ říká Hobža. Brambůrky si prostě večer u televize lidé klidně dají i teď, možná častěji než dříve. Odpustí si spíš luxusní a dražší věci.