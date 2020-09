Když dítě podniká. Zmapovali jsme, kdy a jak mohou nezletilí vydělávat

Jste také přesvědčeni, že práce šlechtí? Ano, ale... pozor na to, když jde o práci dětí školou povinných. Nemluvíme teď o pomoci v domácnosti či rodinném okopávání brambor, ale o práci za peníze. Sice si dnes málokdo ve středoevropských podmínkách představí dětskou práci jako těžkou dřinu v neutěšených podmínkách a za mrzký peníz, ale i tak zákon dětskou výdělečnou činnost omezuje mnoha pravidly.

Bez požehnání úřadů to nepůjde

Souhlas úředníků potřebuje k výdělečné práci každé dítě do 15 let nebo do ukončení základní školní docházky. V případě, že měl školák odklad či z jakýchkoli důvodů opakoval ročník, může tak být souhlas povinný až do 17 let. Žádost podávají za potomka rodiče (zákonní zástupci) na krajské pobočce úřadu práce. Tím to ale nekončí, naopak předchází tomu ještě získání dvou papírů – vyjádření lékaře, který zase potřebuje podklady od provozovatele činnosti – aby věděl, s čím vlastně souhlasí. Vydané povolení platí nejvýše 12 měsíců, pak je třeba žádat znova.

Umění ano, prodej ne

Děti nemohou pracovat v jakémkoli oboru, smějí za peníze sportovat, věnovat se kulturní činnosti, umění a reklamě. Pokud by čtrnáctiletá slečna chtěla prodávat na koupališti zmrzlinu, povolení nedostane. Jestli dítě sportuje či tvoří v rámci zájmové činnosti, povolení není třeba, úřad to řešit nebude. Připadá vám, že i zájmová činnost může na dítě klást nepřiměřené nároky? A že nějaké jednorázové focení do reklamy je proti pravidelným tréninkům plavání se vším tím ranním vstáváním zcela zanedbatelné? Ano. Ale na věci to nic nemění.

Počítají se i jednorázovky

Zákon nerozlišuje, jestli bude dítě pracovat dlouhodobě, nebo půjde o jednorázovou akci. Povolení je prostě třeba. „Jednorázový charakter výdělečné činnosti nemá vliv a ani žádná finanční hranice není dána,“ potvrzuje Kateřina Beránková z tiskového odboru Úřadu práce ČR.

Popravdě má však v praxi takový výklad své limity. „Pokud rodiče s dítětem zapózují u hradu a snímek se pak využije k propagaci památky, není to nutně reklamní činnost. Jiná věc by však byla nějaká složitá komponovaná sekvence fotografií, kdy takové focení může trvat celý den,“ říká právník Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz.

Povolení s podmínkami

Kromě toho, že vykonávaná práce nesmí být pro dítě nijak nebezpečná, je třeba dodržet její maximální časový rozsah. Ten je nejvýše 20 hodin týdně, ale záleží i na věku dítěte. Děcko, které ještě nechodí do školy, smí pracovat maximálně dvě hodiny denně, týdně tedy jen 10 hodin. Školáci mohou pracovat dvě hodiny v den vyučování a maximálně sedm hodin v den, kdy vyučování není, pořád v limitu 20 hodin týdně. Jen ti nejstarší žáci přitom mohou dostat výjimku až na 35 hodin týdně.

Podmínkou je, že dítě musí být pojištěné pro případ náhrady škody včetně škody na zdraví, ke které by při činnosti mohlo dojít. Takovou pojistku zařizuje provozovatel činnosti, což bývá reklamní či umělecká agentura. Pokud však stojí za podnikáním například rodič malého kouzelníka a sám sjednává dítěti vystoupení, musí obdobné pojištění zařídit on.

Kde není žalobce

Máte pocit, že je to příliš složité a to jedno vystoupení, které vaše dítě předvede za honorář na místní dožínkové slavnosti, si nezaslouží takové úřadování? Pokud vás nikdo neudá, nejspíš vám podobná aktivita opravdu projde. „Kontroly v této oblasti probíhají především na základě obdržených podnětů,“ uvádí Richard Kolibač ze Státního úřadu inspekce práce.

Jestliže úředníci na nepovolenou práci dětí přijdou, mohou za přestupek uložit pokutu až do výše dvou milionů provozovateli a 100 000 korun zákonnému zástupci dítěte. Jde o horní limit, tak vysoká pokuta by nejspíš přicházela v úvahu, kdyby šlo o opakovanou výdělečnou činnost, která by navíc byla pro dítě nebezpečná, ohrožovala by jeho zdravotní, dušení či společenský rozvoj či by mu bránila ve školní docházce.



Výdělek u počítače?

Spousta dětí má představu, že bude youtuberem. Prostě budou točit videa, svět je bude sledovat a ony budou vydělávat na reklamě. Z hlediska zákona to kupodivu není problém, ačkoliv točení videí a správa účtu na YouTube mohou být hodně časově náročné. Kateřina Beránková říká: „Odměna za reklamní čas v rámci spotů na kanál YouTube nemá charakter odměny za práci.“

Problém je spíš v tom, že než se člověk stane youtuberem, který má nějaké příjmy, musí mít za sebou už opravdu kus práce: „Abyste si mohli zařadit do videí reklamy, musíte od února 2020 během roku získat alespoň tisíc odběratelů a 4 000 hodin sledování videa. To je mnohem přísnější než dřívější limit deset tisíc zhlédnutí,“ vysvětluje Tomáš Hegedüš z portálu Technet.cz. A samozřejmě obsah videa musí být autorský či je k němu třeba mít patřičná práva.

Jiné by to bylo, kdyby dítě u počítače pracovalo třeba jako správce webových stránek obchodu rodičů. „Práce v podnikání rodičů před patnáctým rokem není možná. Respektive nelze k tomu děti nutit,“ doplňuje advokát Preuss.

Podnikání až od šestnácti

Pokud je dítě podnikavé, oficiálně může začít s výdělkem až od 16 let. Potřebovat k tomu bude souhlas rodičů a soudní rozhodnutí.

Jak je to však, když má dítě nějaký výdělečný záměr, a ještě mu nebylo kýžených šestnáct? Syn třeba s kamarádem vytvořil aplikaci, o kterou je zájem, a chtěli by ji prodávat? Nebo dcera šije hračky pro psy a nechce se schovávat na Fleru za profilem maminky, chce prodávat „svým jménem“.

V praxi se takové podnikání opravdu často vede na rodiče, a reálně ho vykonává jejich potomek. Není to však ideální – velkou komplikací může být třeba případ, kdy dítě vydělá peníze a rodič je použije podle svých představ, byť ve prospěch potomka.

Zaměstnání? Až po skončení základky

Do klasického pracovněprávního vztahu, třeba brigády formou dohody o provedení práce, mohou děti vstoupit až po patnáctém roce věku a opět platí, že musí mít dokončenu základní školní docházku. Do té doby je taková práce zakázána a její výkon by mohly úřady ocenit pokutou 50 tisíc až 10 milionů.

Daňová poradkyně Blanka Marková ze společnosti Ekofi doporučuje, aby při uzavírání smlouvy s dítětem do 18 let věku byl vždy dán i písemný souhlas alespoň jednoho z rodičů.

Další komplikací pracovněprávních vztahů mladistvých je hmotná zodpovědnost. Tedy vlastně není, protože ji s nimi nelze sjednat. A pokud tak zaměstnavatel učiní, je beztak neplatná. Neznamená to však, že by člověk do 18 let věku nemohl manipulovat s penězi, to zakázané není. Jestliže však vznikne nějaká škoda (nemusí jít jen o manko), bude na straně zaměstnavatele, aby prokázal, že škodu zavinil konkrétní člověk, a náhrada této škody bude limitovaná 4,5násobkem jeho průměrného výdělku.



Daňové přiznání nemine ani děti

Zvládli jste všechno papírování a vaše dítě vydělalo peníze? Nezapomeňte na daně. Příjmy z dětské výdělečné činnosti budou danit děti ve vlastním daňovém přiznání, které jejich jménem podá i podepíše jejich zákonný zástupce.

V takovém daňovém přiznání je možné odečíst slevu na poplatníka 24 840 korun ročně a slevu na studenta 4 020 korun ročně. Při patnáctiprocentní dani z příjmů to znamená, že roční příjmy do 190 000 korun žádné dani podléhat nebudou, vypočtenou daň „smáznou“ uvedené slevy.

„Rodič přitom nepřichází o možnost sám si uplatňovat slevu na vyživované dítě, a to ani v případě, že dítě má vyšší příjmy než on,“ doplňuje daňová poradkyně Blanka Marková.

Dětskou práci upravoval již zákon z roku 1919. Hranici práceschopnosti stanovoval na 14 let a mimo jiné zakazoval podávat dětem lihové nápoje místo platu.